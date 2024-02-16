XRP, MATIC ve UNI son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar arasında yer alıyor. Bu süreçte SOL ve AVAX ise yaklaşık %4 oranında değer kaybetti.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 52.000 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. BNB %2,78 oranında değer kazanarak 360 dolar sınırına dayandı. UNI ise Uniswap v4’ün duyurulmasının ardından %4 oranında değer kazanarak 7,51 dolara yükseldi.

Uniswap (UNI) Liderliği Sürdürüyor

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Uniswap’in v4 lansmanını duyurmasının ardından protokolün kripto para birimi UNI %4’ün üzerinde değer kazandıve 7,5 doların üzerine yükseldi.

Bu süreçte BNB, XRP, ADA, MATIC gibi yüksek piyasa değerli altcoin’ler de kayda değer kazançlar elde etti. BNB, 2022 yılının Kasım ayındaki FTX çöküşünün ardından ilk kez 350 doların üzerine yükseldi. XRP 0,57 doların üzerinde işlem görüyor. ADA 0,6 dolara yaklaşırken MATIC ise 0,9 doların üzerine çıktı.

Her ne kadar son 24 saatte piyasadaki yükseliş trendi sürse de SOL ve AVAX bu süreçte %4’e yakın oranda değer kaybetti.

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketliliklerinin ardından kripto para piyasasının toplam değeri %0,36 oranında değer kazanarak 1,96 trilyon dolara yükseldi.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Bitget Token (BGB): %13,66 SATS (1000SATS): %13,09 Arweawe (AR): %12,37 Render (RNDR): %12,28 The Graph (GRT): %6,25 THORChain (RUNE): %5,93 OKB (OKB): %5,27 Terra Classic (LUNC): %4,72 Conflux (CFX): %4,57 Polygon (MATIC): %4,44

Bitcoin (BTC) Fiyatı 52.000 Doların Üzerinde

Bitcoin son 10 günde oldukça iyi bir performans sergiledi. Her şey BTC’nin 9 Şubat’ta 43.000 doları aşıp günlük bazda 2.000 dolar değer kazanmasıyla başladı. Boğaların piyasanın kontrolünü ele geçirmesiyle BTC fiyatı 11 Şubat’ta 48.000 doların üzerine yükseldi.

Bu hafta başında 50.000 doların üzerine yükselen lider kripto para birimi 13 Şubat’ta 48.500 doların altına geriledi. Ancak bu noktadan sonra yukarı yönlü trendi sürdüren BTC fiyatı 14 Şubat’ta 52.000 doları aştı. Son 24 saatte 52.900 dolara kadar yükselen Bitcoin böylelikle 2021 yılının Aralık ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Son 24 saatte %0,56 oranında değer kaybeden BTC şu anda 52.200 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,023 trilyon dolar bandında. Bununla birlikte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52,3 seviyesinde.