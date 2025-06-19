Kripto para piyasasında genel olarak temkinli bir hava hâkimken, Güney Kore merkezli iki büyük borsa olan Upbit ve Bithumb, düşük piyasa değerine sahip bazı altcoin’lerde dikkat çeken fiyat artışlarına zemin hazırladı. Özellikle Forta (FORT), Huma Finance (HUMA) ve Raydium (RAY) gibi nispeten az bilinen kripto varlıklar, bu borsalarda listelenmelerinin ardından kısa sürede güçlü yükselişler yaşadı.

Bu altcoin’lerden en dikkat çekeni Forta (FORT) oldu. Piyasa değeri 70 milyon doların hemen altında olan FORT, son 24 saat içerisinde yaklaşık %100’lük bir yükselişle 0,11 dolar seviyesine kadar tırmandı. Bu seviye, en son Nisan ayı başlarında görülmüştü. FORT’un bu ralliye başlamasında, Bithumb borsasında FORT/KRW işlem çiftinin aktif hale getirilmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Huma Finance (HUMA) ise daha mütevazı bir yükseliş sergiledi. Yaklaşık %6’lık artışla 0,04 dolar sınırına yaklaşan token, yine Bithumb’ın HUMA/KRW paritesini listelemesiyle ivme kazandı. Bu gelişme, Güney Koreli yatırımcıların düşük hacimli projelere olan ilgisinin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan, Solana tabanlı merkeziyetsiz borsa Raydium’un yerel token’ı RAY de yükselişten nasibini aldı. RAY fiyatı %10 artışla 2,22 dolar seviyesine yükseldi. Bu çıkış, Upbit borsasında RAY/KRW ve RAY/USDT işlem çiftlerinin listelenmesiyle doğrudan ilişkilendiriliyor. RAY’in piyasa değeri bu yükselişle birlikte 600 milyon doları aştı.

Upbit ve Bithumb gibi Güney Kore’nin en büyük iki kripto borsasının bu etkisi sürpriz değil. Yaklaşık 20 milyon kullanıcıya ulaşan bu platformlar, listelenen token’ların hem likiditesini artırıyor hem de yatırımcı güvenini büyütüyor. Sonuç olarak, bu tür listelemeler, düşük piyasa değerine sahip altcoin’ler için büyük fiyat hareketlerinin önünü açıyor.

Haziran ayının başında benzer bir yükseliş Ravencoin (RVN) için yaşanmıştı. Upbit’in RVN/KRW paritesini aktif etmesinin ardından token fiyatı kısa sürede %75 artış göstermiş, birkaç gün içinde de beş aylık zirvesine ulaşmıştı. Benzer şekilde Pocket Network (POKT) %350, Livepeer (LPT) ise %80 oranında değer kazanmıştı.

Bu gelişmeler, Güney Kore merkezli borsaların düşük hacimli altcoin’lerde nasıl büyük fiyat hareketlerine yol açabildiğini açıkça ortaya koyuyor. Piyasalarda temkinli hava sürerken, borsa listelemeleri hâlâ güçlü bir fiyatlama katalizörü olmaya devam ediyor.