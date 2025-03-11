Güney Kore’de finans uzmanları ve muhalefet milletvekilleri, ABD’nin Bitcoin Rezervi hamlesine karşılık olarak benzer bir adım atılması gerektiğini savundu. Aynı zamanda Kore wonuna dayalı bir stablecoin geliştirilmesi de önerildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü ana muhalefet partisi Demokrat Parti tarafından Ulusal Meclis’te düzenlenen bir forumda, ABD’nin Bitcoin odaklı ulusal rezerv planlarına karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

ABD Kripto Hamlesini Hızlandırıyor

Cuma günü öğleden sonra Beyaz Saray, ilk kripto zirvesini düzenledi. Zirvede, Trump yönetiminin kripto sektörünü canlandırmaya yönelik öncelikleri açıklandı. Güney Kore’de ise eş zamanlı olarak politika yapıcılar ve sektör temsilcileri, Beyaz Saray zirvesinin olası sonuçlarına nasıl yanıt verilmesi gerektiğini tartıştı.

Güney Kore’den Net Bir Politika Beklentisi

xCrypton CEO’su Kim Jong-seung, düzenlenen forumda, “Güney Kore’nin net bir politika ile yanıt vermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Asya’da Hong Kong, büyüyen dijital varlık sektörüne yönelik yeni teşvikler duyurdu. Japonya’da ise Bitcoin’in ulusal rezervlere eklenmesi konusunda öneriler gündeme gelirken, bazı milletvekilleri ülkedeki kripto vergilerini azaltmak için çalışmalar yürütüyor.

Girişim sermayesi şirketi Transform Ventures’ın CEO’su Michael Terpin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Asya ülkeleri, ticaret savaşları ve gümrük tarifelerinin faiz oranları ve küresel likidite üzerindeki etkisini anlamaya çalışıyor.” dedi.

Güney Kore Kripto Alanında Geride mi Kaldı?

Ancak Güney Kore’de mevcut düzenlemeler, ülkede ikamet etmeyen kişilerin yerel kripto borsalarında işlem yapmasını yasaklıyor. Bu durum, Güney Koreli yatırımcıları yabancı borsalara yönlendirmiş durumda.

Singapur merkezli Presto Research analisti Min Jung, “Güney Kore, genel olarak diğer ülkelerden daha yavaş ilerliyor. Kurumsal hesaplar için kripto işlemlerine yeni onay verildi ve Bitcoin ile Ethereum ETF’lerinin işlem görmesine hâlâ izin verilmiyor. Ülke, sadece yetişmeye çalışıyor gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

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Won Destekli Stablecoin Önerisi

Bitcoin rezervleri konusunun yanı sıra, bazı uzmanlar Kore wonuna dayalı bir stablecoin çıkarılmasının önemine dikkat çekti.

Kim Jong-seung, ABD doları bazlı stablecoin’lerin dijital ekonomide hâkimiyet kurması durumunda Güney Kore’nin parasal egemenliğini kaybetme riski taşıdığını belirterek, “ABD doları ile desteklenen stablecoin’ler ile Kore wonuna dayalı stablecoin’leri ticaret işlemlerinde birbirine bağlayan bir model geliştirmeliyiz.” şeklinde konuştu.