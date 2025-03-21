Bithumb, geçmişte yaşadığı yasal sorunlara bir yenisini daha ekledi. Daha önce yolsuzluk ve piyasa manipülasyonu iddialarıyla gündeme gelen kripto para borsası, bu kez şirket fonlarının kötüye kullanılması nedeniyle inceleme altında.

Güney Kore savcıları, Bithumb’un eski CEO’su için fonların usulsüz şekilde bir apartman satın alımında kullanıldığı iddiaları üzerine harekete geçti. Seul Güney Bölge Savcılığı, 20 Mart’ta Yeoksam-dong’daki Bithumb genel merkezinde arama ve el koyma operasyonu gerçekleştirdi.

İddia Edilen Satın Alma

Yerel medya kaynaklarına göre Bithumb, eski CEO ve mevcut danışman Kim Dae-sik’e 3 milyar won (yaklaşık 2,2 milyon dolar) değerinde fon sağladı. Yetkililer, bu paranın bir kısmının Seongsu-dong’daki bir apartmanın kira depozitosu için kullanıldığını öne sürüyor. Ayrıca, 2023’te depozito değerinin milyonlarca won artmasıyla bu ek fonların da kişisel harcamalara yönlendirildiği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili Finansal Denetim Servisi (FSS) tarafından başlatılan inceleme, geçtiğimiz günlerde savcılığa devredildi.

Bithumb yetkilileri, The Chosun Daily gazetesine verdikleri demeçte, iddiaların bir kısmını kabul etti. Yetkililer, Kim’in FSS soruşturmasının ardından özel bir borç kaynağından aldığı krediyle apartman satın alımında kullanılan tutarı geri ödediğini açıkladı.

Bithumb’ın Yasal Soruşturma Geçmişi

Bithumb, geçmişte de benzer davalarla gündeme gelmişti. 2023’te Güney Koreli milletvekili Kim Nam-kuk’un Bithumb ve Upbit borsalarında yaklaşık 4,5 milyon dolar değerinde Wemix Coin tuttuğu tespit edilince her iki platforma da baskın düzenlenmişti.

Kim Nam-kuk, meclis oturumları sırasında kripto alım satımı yapmakla suçlanmış ve daha önce çeşitli kripto düzenlemelerine destek veren oylamalara katılmıştı.

Aynı yılın ocak ayında, Bithumb bir başka soruşturmayla yeniden gündeme geldi. Savcılar, platformda işlem gören BXA (Bithumb Coin) fiyatının bir çalışan tarafından manipüle edildiği iddiasıyla borsa ofislerinde arama yapmıştı.