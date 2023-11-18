Güney Kore merkezli emelilik fonunun Coinbase hisselerine yaptığı yatırım %40 oranında değer kazandı.

Dünyanın en büyük emelilik fonlarından Güney Kore Ulusal Emeklilik Servisi (NPS) yaptığı 20 milyon dolarlık Coinbase (COIN) hissesi alımından %40 gerçekleşmemiş kâr elde etti. Bu işlem ve elde edilen kâr oldukça ilgi çekici. Çünkü Güney Kore Ulusal Emeklilik Servisi (NPS), Coinbase ile birlikte ilk kez bir kripto para şirketini yatırım portföyüne dahil etti.

NPS’nin COIN Yatırımı Kârda

News1’de yer alan habere göre Güney Kore Ulusal Emeklilik Servisi (NPS) 16 Kasım 2023 tarihinde SEC’e sunduğu bir raporla 2023 yılının 3. çeyreğinde 282.673 COIN hissesi satın aldığını açıkladı. NPS söz konusu hisseleri 70,5 dolarlık birim fiyattan satın alındı ve toplamda 19,9 milyon dolar ödedi. Coinbase’in hisselerinin 15 Kasım’da 98,15 dolardan kapanmasıyla, NPS’nin bu yatırımı %40 oranında değer kazanmış oldu ve fonun rezervlerindeki COIN hisselerinin değeri 27,74 milyon dolara yükseldi.

Her ne kadar Coinbase’in hisse senedi COIN, 2021 yılındaki 300 dolarlık tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesinden uzak olsa da 2023 yılında kayda değer bir artış yaşadı. Öyle ki COIN bu yılın Temmuz ayında 110 doların üzerine kadar yükseldi.

Coinbase yılın üçüncü çeyreğinde 674 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 84 milyar dolarlık artış anlamına geliyor. Coinbase ayrıca 2023 yılının 3. çeyreğinde 2 milyon dolar net zarar etti ve bu da 2022’nin aynı dönemindeki 545 milyon dolarlık net zarara kıyasla önemli bir iyileşme anlamına geliyor. Coinbase’in bu büyümesi, şirketin SEC’e karşı verdiği yasal mücadeleye rağmen gerçekleşti.

NPS için Bir İlk

News1’de yer alan habere göre NPS, Coinbase hisselerine yaptığı yatırımla birlikte bir ilke imza attı. Zira NPS, yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle dijital varlıklara yatırım yapmaya pek sıcak bakmıyordu. Bununla birlikte geçmişte Güney Kore Ulusal Meclisi daha önce NPS’yi bir dijital varlık işine yaptığı dolaylı yatırım nedeniyle eleştirmişti. NPS ise sadece kripto para borsasına yatırım yaptığını ve kripto para birimlerine yatırım yapmakla ilgilenmediklerini belirterek eleştirilere yanıt verdi.

Her ne kadar NPS, Coinbase hisselerine yaptığı yatırımdan %40 oranında gerçekleşmemiş kâr elde etse de geçmişte benzer girişimlerde bulunan emeklilik fonları NPS kadar şanslı değildi. Kanada’nın en büyük emeklilik fonu Ontario Teachers’ Pension Plan, FTX’in çöküşünden ciddi anlamda olumsuz etkilendi ve artık kripto para sektöründen uzak duracağını açıkladı. Kanada merkezli bir başka emeklilik fonu Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ise 2022 yılının Ağustos ayında Celsius’tan ciddi şekilde zarar etti.