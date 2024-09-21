SHIB’in güncel fiyat hedeflerini öğrenin.

Özet:

Shiba Inu (SHIB) fiyatı, son üç haftanın en yüksek seviyesini gördü. Bazı analistler büyük bir ralli bekliyor. Ancak astronomik fiyat hedeflerine ulaşmak şimdilik olası gözükmüyor.

Sosyal ağlarda etkileşim düzeyinin artması ve duyarlılığın iyileşmesi, yakın gelecek için yükselişe işaret ediyor.

SHIB Yükselmeye Hazır Mı?

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci memecoin, geçtiğimiz günlerde oldukça iyi bir performans gösterdi. SHIB fiyatı, 19 Eylül’de son üç haftanın en yüksek düzeyine ulaştı. Hatta SHIB, Fed’in faiz indirimi sonrası en fazla değer kazanan kripto paralardan biri oldu.

Bazı analistler rallide henüz tepe noktanın görülmediğini düşünüyor. X kullanıcısı pepa, Shiba Inu grafiğindeki boğa flamasına dikkat çekerek, kripto paranın fiyatından iki sıfır atacağını söylemişti.

SHIB’in fiyatından iki sıfır atması, yüzde 10 bin değerlenmesi anlamına geliyor. Piyasa değerinin de 800 milyar dolara ulaşması gerekiyor. Kripto paralar arasında mevcut durumda yalnızca Bitcoin bu piyasa değerine sahip. Dolayısıyla SHIB’in bu hedefe ulaşması, en azından şimdilik pek olası durmuyor.

Tartışmalara dahil olan JAVON MARKS, Shiba Inu’nun belirlediği fiyat hedefi olan 0,000081 dolardan hala yüzde 470 uzakta olduğunu belirtti. Ancak analist, güncel rallinin daha büyük bir rallinin tetikleyicisi olabileceğini düşünüyor.

Kırılma Sinyali

Shiba Inu’nun sosyal medya platformlarındaki popülerliği, ralliye hazırlandığını gösteren başlıca faktörlerden biri.

LunarCrash’a göre, SHIB’in sosyal medyada aldığı etkileşim, 15 Ağustos’ta beri görülen en yüksek düzeye ulaştı. SHIB’in işlem hacmi yükselirken, piyasa duyarlılığı da iyileşti.