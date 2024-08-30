Bir analist kırılmanın yakın olduğunu söyledi.

Özet:

XRP 0,56 dolar civarına düştü, ancak analistler trend değişimi öngörüyor.

Daralan Bollinger bantları ve düşen RSI, XRP için fiyatta yükselişe işaret ediyor.

XRP Kırılmaya Yakın Mı?

XRP geçtiğimiz hafta 0,60 doların üzerine çıktı. Ancak bu yükseliş trendi, birkaç gündür kripto para piyasalarında görülen genel düzeltme tarafından baskılandı. XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,56 dolardan işlem görüyor. Altcoin bir haftada yüzde 5,2 değer kaybetti.

Pek de iç açıcı olmayan performansa rağmen analistler, XRP’nin yeni bir ailenin eşiğinde olduğunu düşünüyor. X kullanıcısı Mikybull Crypto, kripto paranın dalgalanma düzeyinin 2017 seviyelerinin aşağısına gerilediğine dikkat çekti. Yedi yıl önce yaşanan konsolidasyonu dev bir ralli izlemişti. Analist, yakın gelecekte benzer senaryonun tekrarlanacağına inanıyor.

X kullanıcısı JD de kripto para fiyatının yakında yukarı yöneleceğini düşünüyor. JD, geçtiğimiz günlerde giderek daralan Bollinger bantlarına dikkat çekmişti.

John Bollinger tarafından geliştirilen gösterge, fiyatın kırılacağı veya döneceği durumları tespit etmede kullanılıyor. Bantların daralması, fiyat dalgalanmasının yakında artacağına işaret ediyor.

Crypto Tony ise XRP’nin birkaç aydır 0,41 dolar ile 0,65 dolar arasında seyrettiğini gösteren bir grafiği yorumladı. Yukarı yönde kırılmanın yakın olduğunu söyleyen analist, vakti gelince oyuna dahil olacağını belirtti.

RSI Ne Söylüyor?

Göreceli güç endeksi (RSI) göstergesi, teknik analizde fiyat ivmelerinin hızı ve değişim potansiyelini ölçmek için kullanılıyor. RSI, yatırımcılara alış ve satış için uygun fiyat seviyelerini belirlemede yardımcı oluyor.

0 ve 100 puan arasında değişen göstergenin 70 puanı geçmesi, fiyatın fazla yükseldiği ve yakında bir düzeltme yaşanabileceği anlamına geliyor. Tam aksine 30 puanın altına düşmesi ise fiyatın yakında yukarı yöneleceğine işaret ediyor.

XRP’nin RSI’ı geçtiğimiz hafta 70 puana yükseldi ve altcoin o zamandan beri düşüyor. Dün 30 puana yaklaşan RSI, haber yayın saati itibarıyla 37 puan ölçülüyor.