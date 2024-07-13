İşte uzmanlara göre Bitcoin’in potansiyel hedefleri.

Özet:

Bitcoin fiyatı son yedi günde 54 bin dolar ile 60 bin dolar arasında dalgalandı. Almanya’nın BTC satışlarının bitmesi ve yaklaşan Ethereum ETF’lere dayalı olarak, Bitcoin fiyatının 90-100 bin dolar bandına çıkabileceği düşünülüyor.

Ancak düzeltme ihtimaline karşı uyaran analistler de bulunuyor.

BTC’yi Ne Bekliyor?

En büyük kripto para geçtiğimiz haftayı yüksek dalgalanmayla geçirdi. Haber yayın saati itibarıyla 58 bin dolar civarında seyreden BTC, analistlere göre yakında yükselişe geçebilir.

X kullanıcısı Crypto Rover, Bitcoin’in önümüzdeki aylarda 100 bin dolara ulaşabileceğini öne sürdü. Analiste göre ABD’de spot Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF) yakında listelenecek olması ve Almanya’nın Bitcoin satışlarını sonlandırması, BTC fiyatında ralli başlatabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sekiz ETH ETF başvurusunu onayladı. Bloomberg’in ETF analisti Eric Balchunas, ETF’lerin en iyi ihtimalle 18 Temmuz’da işleme açılacağını düşünüyor.

Alman hükümeti ise ocak ayında bir yasa dışı yayın sitesinden ele geçirdiği 50 bin BTC’yi yaklaşık bir aylık süreçte sattı. BTC fiyatını baskılayan başlıca etkenlerden olan satışlar, 13 Temmuz itibarıyla son buldu.

Bir diğer analist Mikybull Crypto, Bitcoin’in 90 bin dolara fırlayabileceğine inanıyor. Yatırımcıya göre BTC’nin yıl başından beri gösterdiği fiyat dalgalanmaları, yükselişle sonuçlanması beklenen bir formasyon oluşturdu.

Karamsar analistler de var. X kullanıcısı Yoddha, Bitcoin’in piyasa hakimiyet oranının direnç bölgesinde konsolide olduğuna dikkat çekti. Yoddha, BTC için yakında düşüş bekliyor. Bitcoin geçtiğimiz ay boyunca yüzde 49,5 ve yüzde 53 arasında değişen hakimiyeti, haber saati itibarıyla yüzde 51 ölçülüyor.

ABD’li Bitcoin destekçisi eski siyasetçi Anthony Scaramucci, BTC’nin yıl sonuna kadar 100 bin dolara ulaşabileceğini düşünüyor. Scaramucci’ye göre FTX’ten geri ödeme alan yatırımcıların yüzde 40 ile 50’si ekosisteme geri dönecek ve fiyata pozitif etkide bulunacak.