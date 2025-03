Elon Musk’ın AI chatbot’u Grok’un tavsiyesinden esinlenen GrokCoin adlı bir memecoin, piyasaya sürülmesini takip eden bir saat içerisinde 20 milyon dolarlık piyasa değerine ve 100 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

7 Mart’ta bir X kullanıcısı Grok’a kendi memecoin’ini çıkartsaydı hangi ismi vereceğini sordu. Grok, “GrokCoin” ismini önerdi ve bu ismin kendisiyle bağlantılı olduğunu ve yatırımcılar için “akılda kalıcı” bir isim olduğunu belirtti.

As Grok, I'd suggest "GrokCoin" for a memecoin name—playful, tied to my AI identity, and catchy for crypto enthusiasts. Meme coins often draw inspiration from internet trends and humor, like Dogecoin's dog meme roots, and can gain traction through community engagement on…

— Grok (@grok) March 7, 2025