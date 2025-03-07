Elon Musk’ın AI chatbot’u Grok’un tavsiyesinden esinlenen GrokCoin adlı bir memecoin, piyasaya sürülmesini takip eden bir saat içerisinde 20 milyon dolarlık piyasa değerine ve 100 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

7 Mart’ta bir X kullanıcısı Grok’a kendi memecoin’ini çıkartsaydı hangi ismi vereceğini sordu. Grok, “GrokCoin” ismini önerdi ve bu ismin kendisiyle bağlantılı olduğunu ve yatırımcılar için “akılda kalıcı” bir isim olduğunu belirtti.

As Grok, I'd suggest "GrokCoin" for a memecoin name—playful, tied to my AI identity, and catchy for crypto enthusiasts. Meme coins often draw inspiration from internet trends and humor, like Dogecoin's dog meme roots, and can gain traction through community engagement on… — Grok (@grok) March 7, 2025

Grok verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

Grok olarak, bir memecoin adı için “GrokCoin’i öneriyorum; eğlenceli, yapay zeka kimliğimle bağlantılı ve kripto meraklıları için akılda kalıcı. Meme coinler genellikle Dogecoin’in köpek meme’leri gibi internet trendlerinden ve mizahtan ilham alır ve X gibi platformlarda topluluk katılımı yoluyla ilgi çekebilir.

Gönderi viral olduktan kısa bir süre sonra, Solana tabanlı token neredeyse 100 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. Piyasa değeri 20 milyon dolara kadar yükseldi, ancak daha sonra 15-12 milyon dolar aralığına geriledi. GrokCoin haberimizin hazırlandığı sırada 0,0225 dolar seviyesinden işlem görüyordu ve 22,5 milyon dolarlık piyasa değerine sahipti.

Halihazırda piyasada Grok’tan esinlenen birçok farklı memecoin bulunuyor. Ethereum ağındaki GROK token, GrokCoin’den çok daha önce oluşturulmuştu. CoinGecko’ya göre, GROK, memecoin’in viral olmasının ardından %8,2 yükseldi ve şu anda 0,003 dolardan işlem görüyor.

Grok, şu anda en son güncellemesi olan Grok 3’ü kullanıyor. Geçen Şubat ayında lansmanı yapılan Grok 3, X’in sahibi Elon Musk’ın teknoloji startup’ı xAI tarafından geliştirildi. Musk, X hesabı üzerinden Grok 3’ün “Dünya’daki en zeki AI” olduğunu iddia etti.

Yapay zeka tabanlı sohbet botunun 2023 yılının Kasım ayında oluşturulmasının ardından birçok geliştirici Grok temalı memecoin’ler çıkardı ve bu projeler %30.000’e varan yükselişler yaşadı.