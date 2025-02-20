Barstool Sports’un kurucusu Dave Portnoy, “GREED” adlı bir meme coin piyasaya sürdü ve sadece bir saat içinde elindeki tüm varlıkları satarak fiyatın yüzde 90’dan fazla düşmesine neden oldu.

“Herkes Açgözlü, En Azından Kabul Edin”

Portnoy, 19 Şubat’ta yaptığı paylaşımda meme coin piyasasını sert bir dille eleştirerek, bu ekosistemin tamamen açgözlülük üzerine kurulu olduğunu savundu. Kendi tokenini de bir “sosyal deney” olarak lanse eden Portnoy, blockchain analiz firması Lookonchain’in verilerine göre 357.92 milyon GREED token satın aldı. Bu miktar toplam arzın yüzde 35,79’una denk geliyordu. Piyasa değeri ise kısa sürede 30 milyon dolara ulaştı.

Ancak Portnoy, daha önce satış yapmayacağını iddia etmesine rağmen, elindeki tüm GREED varlıklarını tek bir işlemde satarak tokenin değerinin yüzde 99 oranında çökmesine neden oldu. Bu satıştan yaklaşık 258 bin dolar kazanç sağladı.

İlginç bir şekilde, Portnoy hemen ardından GREED2 isimli yeni bir meme coin çıkardı ve bu kez toplam arzın yüzde 26,8’ini elinde tutuyor.

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Meme Coinler ve Manipülasyon Tartışması

Portnoy’un GREED hamlesi, meme coin piyasasında zaten devam eden büyük bir tartışmanın ortasında geldi. Özellikle Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin tanıttığı LIBRA token büyük yankı uyandırdı. Tokenin piyasa değeri hızla 4,4 milyar dolara ulaşırken, sonrasında sert bir düşüş yaşadı. LIBRA’nın çöküşü, içeriden bilgiyle yapılan işlemler ve piyasa manipülasyonu iddialarını beraberinde getirdi. Bazı kişilerin bu süreçten 100 milyon dolardan fazla kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Kripto sektöründeki bu tür olaylar, yatırımcıları korumaya yönelik düzenleyici eksiklikleri bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, meme coin projelerinin daha şeffaf ve merkeziyetsiz olması gerektiğini savunuyor.