Grayscale kısa bir süre önce Digital Large Cap Fund (GDLC) fonunu ETF’e dönüştürmek için SEC’e başvuru yaptı.

Grayscale’ın bu başvurusu Canary Capital’in spot Litecoin ETF’ini başlatmak için SEC’e başvurmasından kısa bir süre sonra geldi. Grayscale’ın Digital Large Cap Fund (GDLC) fonu şu anda tezgah üstü piyasalarda işlem görüyor ve yönetimi altında 524 milyon dolarlık varlık bulunuyor.

Grayscale’ın web sitesinde yer alan bilgilere göre Digital Large Cap Fund (GDLC) fonunda yer alan kripto paraların ağırlıkları şu şekilde: BTC (%75), ETH (%19) SOL ve XRP (%16). Eğer SEC, Grayscale’ın bu başvurusunu onaylarsa karma ETF, New York Borsası’nda (NYSE) listelenecek. Grayscale halihazırda bu başvuru için 19b-4 formunu sundu.

Grayscale, bu yılın başlarında Bitcoin ve ETH fonlarını ETF’e dönüştürmek için yaptığı başvurulardan olumlu sonuç aldı. Eylül ayı başlarında XRP için özel bir fon başlatan Grayscale’ın gelecekte tıpkı Bitcoin ve Ethereum örneklerinde olduğu gibi bu fonu da ETF’e dönüştebileceği öngörülüyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, devam eden SEC davasına ve yasal sorunlara rağmen XRP ETF’lerinin başlatılmasının kaçınılmaz olduğunu öngörüyor. Öte yandan XRP ETF’i başlatmayı planlayan tek şirket Grayscale değil. Geride bıraktığımız haftalarda Bitwise ve Canary Capital spot XRP ETF’i başlatmak için SEC’e başvuru yaptı. Bu fonlar, Chicago Ticaret Borsası’nın CF Ripple Endeksi’ni kullanarak XRP fiyatını izlemeyi amaçlıyor.

Sırada Litecoin (LTC) ETF’leri mi Var?

Canary Capital, XRP’nin yanı sıra Litecoin ETF’ini başlatmak üzere 15 Ekim’de SEC’e başvuru yaptı. Yapılan başvuruya göre söz konusu ETF, LTC fiyatını takip etmek için CoinDesk Litecoin Price Index’i kullanacak.

CoinGecko verilerine göre Litecoin (LTC) yaklaşık 5,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 26. kripto para konumunda. Fox Business muhabiri Eleanor Terret’in X hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Canary Capital’in Litecoin’i güvenilir ve köklü bir dijital varlık olarak tanımlıyor ve önemli kurumsal yatırım potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.