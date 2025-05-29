ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale’in Avalanche ve Cardano spot ETF başvurularına ilişkin kararını erteledi. Kurum, inceleme süresini uzatarak nihai karar tarihini 15 Temmuz 2025 olarak belirledi.

SEC, 28 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, önerilen kural değişikliğinin daha kapsamlı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Erteleme kararı, Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 19(b)(2) maddesi kapsamında alındı. Bu madde, ilk 45 günlük değerlendirme süresinin ötesine geçilmesine olanak tanıyor.

Gözler 15 Temmuz’daki Kararda

Grayscale’in Avalanche ETF başvurusu, 27 Mart 2025’te Nasdaq aracılığıyla yapıldı. Şirket, Grayscale Avalanche Trust hisselerini Nasdaq Kuralı 5711(d) uyarınca listelemeyi hedefliyor. Başvuru, 16 Şubat’ta Federal Kayıt’ta yayımlanarak değerlendirme sürecini resmen başlatmıştı. İlk karar tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişti.

Öte yandan, Grayscale’in Cardano ETF’si için başvuru 10 Şubat’ta NYSE Arca aracılığıyla yapıldı. Mevcut Grayscale Cardano Trust fonunun spot ETF’ye dönüştürülmesi planlanıyor. 20 Şubat’ta güncellenen başvuru, 28 Şubat’ta kamuoyuna açıldı ve 240 günlük inceleme süreci başladı. Bu sürecin son tarihi 22 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Şimdi gözler, SEC’in 15 Temmuz’da vereceği karara çevrildi. Kurum bu tarihte başvuruları onaylayabilir, reddedebilir ya da değerlendirme sürecini daha da derinleştirecek yeni bir inceleme başlatabilir. Süreç boyunca kamuoyunun görüş bildirmesi de mümkün görünüyor.

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Temkinli Yaklaşım Devam Ediyor

SEC bugüne kadar hiçbir altcoin ETF’ine onay vermedi. Bu durum, Bitcoin ve Ethereum dışındaki kripto varlıklara temkinli yaklaşımın sürdüğünü gösteriyor.

Komisyon, Solana, XRP ve Ethereum staking ürünlerine yönelik diğer kripto ETF başvurularının da inceleme süresini uzatmıştı. Mayıs başında Bitwise, 21Shares, VanEck ve Canary tarafından yapılan dört Solana ETF başvurusu ertelendi. SEC, söz konusu tekliflerin yasal gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek üzere resmi inceleme başlattığını açıkladı.

Uzmanlara göre bu tür gecikmeler, SEC’in yeni finansal ürünleri değerlendirirken izlediği standart sürecin parçasını oluşturuyor. Bloomberg ETF analisti James Seyffart, kurumun genellikle 240 günlük değerlendirme süresinin tamamını kullandığını, bu nedenle birçok ETF başvurusunda nihai kararların ekim ayına kadar açıklanmayabileceğini ifade etti.