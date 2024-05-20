Dünyanın en büyük Bitcoin ETF’lerinden GBTC’nin ihraççısı Grayscale’in CEO’su Michael Sonnhenshein, 10 yıllık kariyerinin ardından görevinden ayrılıyor.

Grayscale cephesinden Pazartesi günü yapılan basın açıklamasında, Sonnhenshein’in yerine Goldman Sachs’ın Varlık Yönetimi Bölümü’nün global strateji başkanı olan Peter Mintzberg’in geçeceğini duyuruldu.

Mintzberg, 15 Ağustos 2024’te yeni görevine başlayacak ve aynı zamanda firmanın Yönetim Kurulu’na katılacak. Bu süreçte, Grayscale’in Mali İşler Müdürü Edward McGee, geçici olarak şirketin liderliğini üstlenecek.

Grayscale’in ana şirketi Digital Currency Group’un (DCG) kurucusu ve CEO’su Barry Silbert konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Michael’a Grayscale’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 2014’te ekibe katıldı ve 2021’den beri CEO olarak görev yapıyordu. Ona en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Sonnhenshein ise X paylaşımında Silbert’e son 10 yıldaki iş birliği için teşekkür etti ve gelecek için heyecanlı olduğunu söyledi.

Sonnhenshein’in CEO’luk görevinden ayrılması, Grayscale’in bir Bitcoin spot ETF’sine dönüşüm için onay almasının dört ay sonra gerçekleşti. Sonnhenshein yıllardır ABD’deki finansal düzenleyicilere karşı yasal mücadele veriyordu.

Grayscale, 2023 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) açtığı davayı kazandı. Sonuç olarak SEC, 10 Ocak 2024 tarihinde Grayscale, BlackRock ve Fidelity gibi birçok şirket tarafından yapılan spot Bitcoin ETF başvurularını onayladı.

Başlangıçta çok büyük bir likiditeye sahip olmasına rağmen Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC, BlackRock’ın IBIT’i tarafından geçildi. Bunun en önemli nedeni Sonnhenshein’ın Grayscale’ın yıllık yönetim ücretini yüksek tutması. Bu da yatırımcıların daha ucuz spot Bitcoin ETF ürünlerine yönelmesine yol açtı.

Bu aya kadar Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’inde yüklü miktarda sermaye çıkışları gerçekleşti. Sonuç olarak fonda tutulan BTC miktarı %50’den fazla azaldı. Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, Sonnhenshein’in ayrılışı hakkında şu ifadeleri kullandı:

Yeni yeni tekrar girişler görmeye başlamışlardı. Bu işin arkasındaki hikayeyi merak ediyorum.

Grayscale’da Michael Sonnhenshein’den boşalan CEO’luk görevine Goldman Sachs yöneticisi Peter Mintzberg getirildi.