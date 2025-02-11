Grayscale Investment, spot Cardano ETF’sini başlatmak için New York borsasına (NYSE) resmi başvuruda bulundu. Bu başvuru, Grayscale adına NYSE Arca tarafından gerçekleştirildi.

Başvuru, Grayscale’ın Cardano Trust fonunun ETF’e dönüştürülmesini ve NYSE’de listelenerek işlem görmesini amaçlıyor.

Grayscale filed 19b-4 for a spot Cardano ETF. First one in US and ballpark 60th crypto ETF filed this year so far pic.twitter.com/alj7EjtfIS — Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 11, 2025

Grayscale, daha önce Digital Large Cap Fund ve Smart Contract Ethereum Fund gibi geniş çaplı yatırım fonlarında Cardano’yu dahil etmişti. Cardano Trust ise yalnızca ADA’ya odaklanıyor ve yatırımcılarına doğrudan satın almak ve saklamak zorunda kalmadan ADA’ya yatırım yapma olanağı sunuyor. Grayscale cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Önerilen kural değişikliği, adil ve eşit ticaret ilkelerini teşvik etmek ve yatırımcıları korumak amacıyla tasarlandı. ADA’nın fiyatı ve piyasa bilgileri, halka açık web sitelerinde ve profesyonel hizmetler aracılığıyla geniş çapta erişilebilir durumdadır.”

ETF’lere Yönelik Kurumsal İlgi Artıyor

Grayscale’in bu adımı, Cardano’ya yönelik kurumsal ilginin arttığını gösteriyor. Kısa bir süre önce Finlandiya merkezli Virtune, kendi bağımsız Cardano ETP başvurusunu yaptı. Ayrıca 21Shares de yönetimi altında 69 milyon dolarlık fon bulunan Cardano ETF’sini piyasaya sürdü.

Kripto piyasasında güçlü bir oyuncu olarak görülen Grayscale’in bu hamlesi, Cardano’nun uzun vadeli büyüme potansiyeline yönelik olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. Daha fazla kurumsal fonun ADA’ya akmasıyla birlikte, yatırımcılar Cardano’nun benimsenmesinin ve değerinin artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Cardano, bu gelişmelerin ardından son 24 saatte %15,3 değer kazandı ve şu anda 0,8 dolardan işlem görüyor.