Grayscale Investment, spot Cardano ETF’sini başlatmak için New York borsasına (NYSE) resmi başvuruda bulundu. Bu başvuru, Grayscale adına NYSE Arca tarafından gerçekleştirildi.

Başvuru, Grayscale’ın Cardano Trust fonunun ETF’e dönüştürülmesini ve NYSE’de listelenerek işlem görmesini amaçlıyor.

Grayscale filed 19b-4 for a spot Cardano ETF. First one in US and ballpark 60th crypto ETF filed this year so far pic.twitter.com/alj7EjtfIS

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 11, 2025