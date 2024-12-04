Grayscale Investments, Solana Trust adlı fonunu ETF’e dönüştürmek amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuruda bulundu. Grayscale’ın bu hamlesi, 2024 yılında piyasaya sürülen Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yönelik güçlü talebin ardından geldi.

Solana ETF Başvurusu

Grayscale 3 Aralık Salı günü New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ile birlikte Solana ETF başvurusunu resmen gerçekleştirdi. Başvuru, Grayscale’in Solana Trust (GSOL) adlı fonunu spot ETF’ye dönüştürme niyetini gösteriyor.

Yönetimi altında 13 trilyon dolarlık varlık bulunan Grayscale, spot Solana ETF’i için SEC’ten onay alırsa bu ürününü NYSE Arca üzerinde listelemeyi planlıyor. Başvuruya göre fon, Solana’nın fiyat performansını takip edecek.

Grayscale, Solana Trust (GSOL) fonu 2021 yılının Kasım ayında piyasaya sürüldü ve 2024 yılının Aralık ayı itibariyle fonun yönetimi altındaki varlıkların (AUM) değeri 134 milyon dolar seviyesinde. Ancak Solana Trust fonunun yalnızca tezgah üstü piyasalarda (OTC) işlem görüyor olması yatırımcıların fona erişimini kısıtlıyor.

Grayscale, bu ETF başvurusuyla birlikte dördüncü en büyük kripto para birimi olan Solana’ya daha geniş bir yatırımcı tabanı sağlamayı hedefliyor.

Beşinci Solana ETF Başvurusu

Grayscale’in bu başvurusuyla birlikte SEC’e yapılan spot Solana ETF başvurularının sayısı da beşe yükseldi. Şimdiye kadar Ark 21Shares, VanEck, Bitwise ve Canary Capital de spot Solana ETF’lerini başlatmak için SEC’e başvuruda bulunmuştu.

Grayscale, Ocak ayında spot Bitcoin ETF’lerinin başlatılmasında kilit rol oynadı. Grayscale’ın SEC’e açtığı dava, ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisinin spot Bitcoin ETF’leri konusundaki tutumunu değiştirmesinde etkili oldu. Grayscale ayrıca geride bıraktığımız yaz aylarında spot Ethereum ETF’ini de piyasaya sürdü.

Solana Fiyatlarına Etkisi

Grayscale’ın başvurusunun ardından Solana (SOL) fiyatı 240,9 dolara kadar yükseldi. SOL haberimizin hazırlandığı an itibariyle 235,93 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, Solana ETF’nin SEC tarafından onaylanması durumunda, Solana’nın fiyatının 5 katlık yükseliş yaşayabileceğini öne sürdü. Kendrick ayrıca, Solana’nın bu döngüde Ethereum ve Bitcoin’den daha iyi performans gösterebileceğini öngördü.

Grayscale’in bu adımı, topluluk içinde Solana ekosistemine yönelik olumlu bir hava yarattı. Deneyimli analist Peter Brandt ise Solana’nın sıradaki hedefinin 274 dolar olabileceğini tahmin etti.