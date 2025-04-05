Grayscale, Solana ETF’si başlatmak amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) S-1 formu sundu. Bu yeni fon, daha önce işlem gören bir yatırım ürünü olan Grayscale Solana Trust’a dayanacak.

Solana ETF için Yeni Başvuru

Grayscale, Solana (SOL) tabanlı borsa yatırım fonu (ETF) oluşturma sürecinde önemli bir adım atarak ABD 1933 Menkul Kıymetler Yasası kapsamında yeni menkul kıymetlerin kaydı için kullanılan S-1 formunu SEC’e sundu. Ancak, şirket ETF için kesin bir lansman tarihi belirlemedi ve hâlâ SEC’in onayına ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor.

Mevcut durumda GSOL, temel aldığı kripto varlık ile benzer fiyat baskısı altında bulunuyor.

Grayscale’in Birden Fazla Başvurusu Beklemede

Yeni S-1 formu başvurusu, daha önce sunulan 19b-4 formu hakkındaki SEC kararını etkilemiyor. NYSE Arca borsası, Grayscale adına Aralık 2024’te bu başvuruyu yapmıştı ancak SEC henüz hisse ihraç izni vermedi.

Grayscale, yeni başvurusunda şu ifadelere yer verdi:

“Bu başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla, 19b-4 başvurusu SEC tarafından onaylanmamıştır. Trust, bu onayın ne zaman ya da olup olmayacağına dair herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Söz konusu onay alınmadıkça, bu kayıt başvurusunun yürürlüğe girmesi ve burada belirtilen hisselerin herhangi bir teklifi gerçekleşmeyecektir.”

Şu anda ABD’de onaylanmış yalnızca iki Solana ETF’si bulunuyor: Volatility Shares tarafından piyasaya sürülen SOLT ve SOLV. Mart ayında başlatılan ilk Solana ETF’si hâlâ yatırımcı tabanını oluşturmaya çalışıyor. İyimser tahminler ise en az bir Solana ETF’sinin 2025’in sonlarına doğru onay alabileceği yönünde.