Lider kripto para birimi Bitcoin bu gelişme sonrası yükselişe geçti.

ABD Temyiz Mahkemesi, SEC’in Grayscale tarafından yapılan başvuruyu incelemeyi reddetmesine ilişkin kararı bozdu. Grayscale, Bitcoin Trust fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürmek için SEC’e başvuruda bulunmuştu.

Grayscale, SEC’in bu başvuruyu incelemeyi reddetmesinin ardından 2023 yılının başlarında ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisine dava açtı. 29 Ağustos Salı günü açıklanan kararda ABD Temyiz Mahkemesi, SEC’e Grayscale’ın Bitcoin Trust adlı fonunun spot Bitcoin ETF’ine dönüştürülmesine ilişkin reddetme kararını iptal etmesini emretti.

Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein söz konusu gelişmeyi kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu.

🚨 JUST IN 🚨 The D.C. Circuit ruled in favor of @Grayscale in our lawsuit challenging the SEC's decision to deny $GBTC's conversion to an ETF! Thank you to everyone who has been on this journey with us, especially our investors. We are grateful for your support and… — Sonnenshein (@Sonnenshein) August 29, 2023

ABD Temyiz Mahkemesi’nin bu kararıyla birlikte SEC’in, Grayscale tarafından yapılan Bitcoin Trust fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürme başvurusunu incelemesi bekleniyor. Sonuç olarak bu, Grayscale’in başvurusunun kabul edilmesi halinde ABD’nin ilk spot Bitcoin ETF’nin piyasaya sürülmesiyle sonuçlanabilir.

Grayscale, 2021 yılının Ekim ayında Bitcoin Trust fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürmek için SEC’e başvuruda bulunmuştu. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale’ın bu ürününe ilişkin piyasa manipülasyonlarını nasıl önleyeceğine dair güvence veremediğini iddia ederek başvurusunu kısa bir süre sonra reddetti.

Sonuç olarak Grayscale, 2023 yılının başlarında SEC’e bu kararından dolayı dava açmıştı. Sonuç olarak Grayscale davayı kazandı. Kararın medyaya yansımasının ardından BTC fiyatı da haftalar süren sessizliğin ardından yeniden harekete geçti.

Lider kripto para birimi kararın açıklanmasının ardından dakikalar içerisinde 1.500 doların üzerinde artış yaşadı ve 27.500 doları aştı.

SEC, ABD Temyiz Mahkemesi’nin bu kararıyla birlikte geride bıraktığımız son birkaç ay içerisinde kripto para şirketlerine karşı ikinci büyük davasını kaybetti. Hatırlatmak gerekirse geride bıraktığımız Temmuz ayında Ripple, SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede, davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in XRP’nin ikincil piyasadaki satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti.