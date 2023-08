Lider kripto para birimi Bitcoin bu gelişme sonrası yükselişe geçti.

ABD Temyiz Mahkemesi, SEC’in Grayscale tarafından yapılan başvuruyu incelemeyi reddetmesine ilişkin kararı bozdu. Grayscale, Bitcoin Trust fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürmek için SEC’e başvuruda bulunmuştu.

Grayscale, SEC’in bu başvuruyu incelemeyi reddetmesinin ardından 2023 yılının başlarında ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisine dava açtı. 29 Ağustos Salı günü açıklanan kararda ABD Temyiz Mahkemesi, SEC’e Grayscale’ın Bitcoin Trust adlı fonunun spot Bitcoin ETF’ine dönüştürülmesine ilişkin reddetme kararını iptal etmesini emretti.

Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein söz konusu gelişmeyi kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu.

🚨 JUST IN 🚨

The D.C. Circuit ruled in favor of @Grayscale in our lawsuit challenging the SEC's decision to deny $GBTC's conversion to an ETF!

Thank you to everyone who has been on this journey with us, especially our investors. We are grateful for your support and…

— Sonnenshein (@Sonnenshein) August 29, 2023