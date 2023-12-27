Dünyanın en büyük dijital varlık yönetim şirketi Grayscale, GBTC’nin spot Bitcoin ETF’sine dönüştürülmesine ilişkin SEC ile devam eden tartışmaların ortasında büyük bir liderlik lider değişimine gitti.

Grayscale’in ana şirketi olan Digital Currency Group’un (DCG) kurucusu ve CEO’su Barry Silbert, şaşırtıcı bir şekilde yönetim kurulundan istifa etti. Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Barry Silbert, Grayscale Investments’ın büyümesinde ve bugünkü haline gelmesinde şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Bary Silbert’in kurucusu olduğu şirketin yönetim kurulundan ayrılması, şirketin liderlik ve stratejisinde önemli bir değişime işaret ediyor.

26 Aralık’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan resmi 8-K başvurusuyla Bary Silbert’ın kurucusu olduğu şirketin yönetim kurulundan ayrıldığı doğrulandı. Bary Silbert’in yanı sıra Digital Currency Group (DCG) başkanı Mark Murphy de Grayscale yönetim kurulundan istifa ettiğini açıkladı.

Bary Silbert ve Mark Murphy’nin istifaları 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak. DCG’nin finans müdürü 64 yaşındaki Mark Shifke, Silbert’in görevini devralacak.

İstifaların ardından Grayscale’ın yönetim kuruluna dahil olacak isimler şu şekilde: DCG’nin Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olan 47 yaşındaki Matt Kummell ve Grayscale’de Mali İşler Müdürü olarak görev yapan 40 yaşındaki Edward McGee. Bununla birlikte yapılan SEC dosyalamasında Bary Silbert ve Mark Murphy’nin istifalarına ilişkin detay paylaşılmadı.

Grayscale’deki bu sürpriz değişiklik, şirketin GBTC fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürmek istediği bir dönemde geldi.

Grayscale Investments CEO’su Michael Sonnenshein kısa bir süre önce, spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayı konusunda SEC ile yürütülen görüşmelerim olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti. Sonnenshein, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakılması halinde bunun kripto piyasasına 30 trilyon dolarlık bir servet akışının önünü açabileceğini de sözlerine ekledi.