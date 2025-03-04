Kripto varlık yönetim şirketi Grayscale Investments, yeni bir spot Hedera (HBAR) borsa yatırım fonu (ETF) için onay başvurusunda bulundu.

Nasdaq, bu ETF’yi listelemek amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) 19b-4 başvurusu yaptı. Böylece, Grayscale’in altcoin odaklı altıncı ETF girişimi kayda alınmış oldu.

Geçici başkan Mark Uyeda liderliğindeki SEC, daha önce bazı altcoin bazlı ETF başvurularını incelemeye aldığını duyurmuştu. Trump yönetimi altında, altcoin yatırım ürünlerine yönelik daha destekleyici bir tutum sergilendiği görülüyor.

Sygnum Bank Araştırma Başkanı Katalin Tischhauser, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Daha küçük varlıkların ETF olarak onaylanmasının en büyük avantajı, ilerleyen dönemde bir endeks ETF’si için kapı açması olacaktır.”

Grayscale’in Altcoin ETF Portföyü Genişliyor

SEC’e yapılan 19b-4 başvurusu, kripto ETF’lerinin düzenleyici onay sürecinin ilk adımı olarak kabul ediliyor. Ajans başvuruyu onayladıktan sonra Federal Kayıt’ta yayımlanıyor ve böylece SEC’in inceleme süreci resmen başlıyor.

Grayscale’in halihazırda Polkadot (DOT), XRP, Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) ve Solana (SOL) için spot ETF başvuruları bulunuyor.

Şirket, XRP Trust ve Dogecoin Trust fonlarını ETF’ye dönüştürmek için başvuru yapan ilk firmalardan biri olmuştu. SEC, Solana ETF başvurusunu da değerlendirmeye alarak Federal Kayıt’a ekledi.

Polkadot ve Cardano ETF’leri ise hâlâ düzenleyici inceleme sürecinin ilk aşamalarında.

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SEC’in Karar Süreci

SEC’in inceleme süreci, başvurunun Federal Kayıt’ta yayımlandığı tarihten itibaren 45 gün sürüyor. Bu süreçte komisyon, başvuruları değerlendirerek kamuoyunun görüşlerini alıyor.

Ardından, SEC başvuruyu onaylayabilir, reddedebilir ya da kararı erteleyebilir. Tüm süreç, bazı durumlarda 240 güne kadar uzayabiliyor.

Öte yandan Grayscale, HBAR ETF başvurusunda bulunan ilk varlık yönetim şirketi değil. Geçtiğimiz ay Nasdaq, Canary Capital adına bir spot HBAR ETF’si listelemek için SEC’e benzer bir 19b-4 formu sundu.

SEC şu anda başvuruyu inceleme aşamasında ve henüz resmi bir onay vermedi. Bloomberg kıdemli ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart ise Hedera ve Litecoin ETF’lerinin diğerlerine kıyasla onay alma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtiyor.