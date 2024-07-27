Spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF), ABD’de 23 Temmuz’da işleme açıldı. Yeni ETF’ler ilk işlem günleri hariç tüm günleri kırmızıda kapattı.

En fazla kan kaybeden ise Grayscale’in ETF’ye dönüştürdüğü fonu ETHE oldu.

Yatırımcılar Grayscale’den Kaçıyor

Farside Investors verilerine göre, 26 Temmuz’da ETHE’den net 356,3 milyon dolar çıktı. Yatırımcıları ilk günden beri varlıklarını ETHE’den çekmeyi sürdürüyor.

Dün ile birlikte ETHE’den şimdiye kadar çıkan net değer 1,5 milyar doları aştı. Grayscale’in mini fonu ETH ise aynı süreçte net 164 milyon dolar yatırım aldı.

Spot Ethereum ETF, cuma gününü Grayscale’den dolayı kırmızıda kapattı. Diğer fonlarda ise net pozitif akış gerçekleşti.

BlackRock’ın fonu ETHA’ya net 87,2 milyon dolar, ETH’ye 44,9 milyon dolar, Fidelity’nin fonu FETH’ye 39,3 milyon dolar ve EZET’E 6,2 milyon dolar girdi. CETH, ETHV ve QETH’de net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.

Spot Ethereum ETF’ler’den üst üste üç gün fon çıktı. ETF’lerden işleme açıldıklarından beri çekilen net değer 341,8 milyon dolara ulaştı.

Tüm ETF’ler arasında Grayscale’in fonu ETHE, yüzde 2,5 ile en yüksek işlem ücretini uyguluyor. Yüzde 0,25 alan BlackRock, Fidelity ve Invesco ikinci sırada yer alıyorlar. Grayscale, mini fonu ETH ile rekabeti yakalamaya çalışıyor. ETH yüzde 0,15 ile mevcut durumda piyasadaki en düşük işlem ücretini uyguluyor.

Ether fiyatı son 24 saatte yüzde 2,4 değer kazandı. ETH, haber yayın saati itibarıyla 3.300 dolardan işlem görüyor.