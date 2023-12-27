Grayscale da SEC’in “yalnızca nakit” modelini kabul etti. Bu, başvuru sahiplerinin spot Bitcoin ETF başvuruları için onay almak adına düzenleyicilerle zorlu bir mücadele içerisinde olduğunu gösteriyor.

Grayscale, dün sürpriz bir şekilde Bary Silbert’in görevden ayrılmasının ardından bugün spot Bitcoin ETF başvurusunu güncelledi. GBTC fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürmek isteyen Grayscale, S-3 başvurusunda değişiklikler yaptı.

Grayscale’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yalnızca nakit oluşturma ve itfa şartına uymayı kabul ederek bir uzlaşmaya vardığı bildirildi.

Grayscale’in Tavizi Tartışmalara Yol Açtı

Grayscale, 2018 başvurusunda bugüne kadar birçok revize gerçekleştirdi. Grayscale, Kasım ayında iki değişiklik için güncelleme yaptı. Bunlardan ilki ücret toplama yöntemini aylıktan günlük bir yapıya dönüştürdü. İkinci değişiklik ise varlıkların bir omnibus hesabında nasıl birleştirildiğinin değiştirilmesini içeriyor ve hisselerin oluşturulmasını ve nakde dönüştürülmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bloomberg’ün Kıdemli ETF Analisti James Seyffart’a göre Grayscale, yakın zamanda güncellenen S-3 başvurusuyla SEC’in yalnızca nakit emir şartını kabul ediyor gibi görünüyor. James Seyffart, Grayscale’ın SEC’in şartlarına uymak için “diz çöktüğüne” inanıyor.

SEC ile spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan şirketler arasındaki anlaşmazlık, “yalnızca nakit” ve “ayni” modeller etrafında şekilleniyor. Hisse senedi ve emtia bazlı spot ETF’ler, fon varlıklarının piyasa katılımcıları tarafından doğrudan kullanılmasına olanak sağlıyor. Bununla birlikte SEC’in spot Bitcoin ETF başvuruları için dayattığı “yalnızca nakit” modeli ise spot Bitcoin ETF’inde yeni hisselerin oluşturulmasını veya itfasını yalnızca nakit işlemlerle sınırlandırıyor.

SEC, bu hamlesiyle kara kara aklama ve Müşterini Tanı prosedürleriyle ilgili potansiyel riskleri önlemeyi hedefliyor. Finans Avukatı Scott Johnson, SEC’in “ayni” modele göre yapılmış başvuruları onaylama konusundaki isteksizliğine dikkat çekti.

Barry Silbert’in İstifası

26 Aralık’ta sürpriz bir şekilde Grayscale kurucusu Barry Silbert şirketteki görevinden ayrıldı. Bu gelişme, Grayscale’in GBTC’yi başarılı bir şekilde spot Bitcoin ETF’sine dönüştürme olasılığını önemli ölçüde olumlu etkileyebilir.

Cinneamhain Ventures’tan Adam Cochran, Silbert’in istifa kararının SEC ile Grayscale arasında stratejik olarak koordine edilmiş bir anlaşma olduğunu öne sürüyor.