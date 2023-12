Grayscale da SEC’in “yalnızca nakit” modelini kabul etti. Bu, başvuru sahiplerinin spot Bitcoin ETF başvuruları için onay almak adına düzenleyicilerle zorlu bir mücadele içerisinde olduğunu gösteriyor.

Grayscale, dün sürpriz bir şekilde Bary Silbert’in görevden ayrılmasının ardından bugün spot Bitcoin ETF başvurusunu güncelledi. GBTC fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürmek isteyen Grayscale, S-3 başvurusunda değişiklikler yaptı.

Grayscale’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yalnızca nakit oluşturma ve itfa şartına uymayı kabul ederek bir uzlaşmaya vardığı bildirildi.

Grayscale, 2018 başvurusunda bugüne kadar birçok revize gerçekleştirdi. Grayscale, Kasım ayında iki değişiklik için güncelleme yaptı. Bunlardan ilki ücret toplama yöntemini aylıktan günlük bir yapıya dönüştürdü. İkinci değişiklik ise varlıkların bir omnibus hesabında nasıl birleştirildiğinin değiştirilmesini içeriyor ve hisselerin oluşturulmasını ve nakde dönüştürülmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bloomberg’ün Kıdemli ETF Analisti James Seyffart’a göre Grayscale, yakın zamanda güncellenen S-3 başvurusuyla SEC’in yalnızca nakit emir şartını kabul ediyor gibi görünüyor. James Seyffart, Grayscale’ın SEC’in şartlarına uymak için “diz çöktüğüne” inanıyor.

UPDATE: @Grayscale just filed another amended S-3 to convert $GBTC into a #Bitcoin ETF. pic.twitter.com/TKPP9ufa9X

— James Seyffart (@JSeyff) December 26, 2023