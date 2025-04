OpenAI, 30 Nisan’dan itibaren ChatGPT’de GPT-4 modelini kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Yerine, daha yüksek performans vadeden GPT-4o modeli getirilecek.

Zaten halihazırda ChatGPT’de varsayılan olarak kullanılan GPT-4o, yazı, kodlama, fen, teknoloji ve matematik alanlarında GPT-4’e kıyasla daha başarılı sonuçlar veriyor.

GPT-4o, geçtiğimiz yıl OpenAI tarafından tanıtılmış ve yazılı metinlerin yanı sıra ses ve görsel verileri de gerçek zamanlı anlayabilen amiral gemisi model olarak öne çıkmıştı. Şirket, GPT-4o’nun hem yazı yazma hem de kodlama gibi görevlerde GPT-4’ü geride bıraktığını ve son güncellemelerle birlikte kullanıcı talimatlarına daha iyi uyum sağladığını, problem çözmede daha etkili olduğunu ve sohbet deneyimini geliştirdiğini belirtti.

OpenAI ayrıca GPT-4o’nun artık daha sade ve temiz ön yüz kodları ürettiğini, mevcut kodlarda yapılması gereken değişiklikleri daha iyi analiz ettiğini ve derlenip çalıştırılabilir kodlar yazma konusunda tutarlı çıktılar verdiğini ifade etti. Bu özellikler, geliştiricilerin iş akışlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

GPT-4 modeli ilk olarak 2023’te tanıtılmış ve geliştirme maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Metin ve görselleri anlayabilen bu model, halen devam eden birçok telif hakkı davasının da merkezinde yer alıyor. The New York Times ve Daily News gibi yayıncılar, GPT-4’ün kendi içerikleriyle izinsiz eğitildiğini öne sürüyor. Hatta OpenAI mühendislerinin, dava için önemli olabilecek bazı verileri yanlışlıkla sildiği de iddialar arasında. Şirket ise tüm bu suçlamaları reddediyor.

a few times a year i wake up early and can't fall back asleep because we are launching a new feature ive been so excited about for so long.

today is one of those days!

— Sam Altman (@sama) April 10, 2025