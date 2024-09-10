XRP’nin yakında yükseleceğine işaret eden göstergelere göz atın.

Özet:

XRP son 24 saatte hafif bir yükseliş yaşadı. Borsalarda azalan XRP arzı, yükseliş trendinin sürebileceğini gösteriyor.

Ripple ve SEC’in temyize gitme ihtimali bulunan davası, altcoin fiyatını etkileyebilir.

XRP Ralliye Hazırlanıyor Olabilir

Ripple’ın kripto parası XRP, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 2’ye yakın yükseldi. 0,54 doların üzerini test eden altcoin, haber yayın saati itibarıyla bu seviyenin hemen altından işlem görüyor.

Borsaların XRP rezervi, yükseliş trendinin sürebileceğine işaret ediyor. Santiment’e göre borsalarda tutulan XRP miktarı önemli ölçüde azaldı ve 2,58 milyona geriledi. Bu miktar son yedi aydır görülen en düşük değeri temsil ediyor.

Yatırımcılar genelde satmak istedikleri kripto paraları borsalara yatırıyor. Borsalardan kripto para çekmeleri ise o kripto parayı yakında satma niyeti olmadıklarını gösteriyor. Dolayısıyla borsalarda kripto para rezervinin azalması, ilgili kripto para için yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.

Birçok analist XRP’nin yakında ralliye başlayacağını düşünüyor. X kullanıcısı CRYPTOWZRD, XRP’nin günlük kapanışının son derece olumlu olduğunu öne sürdü. Analist, “Kripto paranın nereye gideceğini görmek için günlük grafiği yakından takip edeceğim,” dedi.

X kullanıcısı Crypto Bitlord, XRP’nin değerinin şu anda epey düşük olduğunu söyledi ve 27 dolar gibi astronomik bir fiyat hedefi belirledi. Bir diğer analist Mando CT ise XRP grafiğinde yükseliş sinyali veren bir ayrışma tespit etti ve mümkün olduğu kadar çok XRP biriktireceğini söyledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı dava, XRP fiyatında belirleyici bir etken olabilir.

Yaklaşık dört yıldır süren dava, geçtiğimiz aylarda sonuçlandı ve Ripple için zafer olarak nitelenebilecek bir karar çıktı.

Ancak iki taraf için de temyiz yolu hala açık. Tarafların temyize gidip gitmeyeceği, ekim ayında belli olacak.