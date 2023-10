The Wall Street’te yer alan habere göre Google, yapay zeka şirketi Anthropic’e 2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Bu gelişme FTX’in, alacaklılarına yapacağı ödemeleri olumlu yönde etkileyebilir.

Ikigai Asset Management’ın kurucusu ve Baş Yatırım Yöneticisi Travis Kling de bu konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Travis Kling’e göre Google’ın Anthropic’e 2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı, FTX alacaklılarını sevindirebilir.

Travis Kling, Google’ın Anthropic’e 2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı almasıyla birlikte FTX’in alacaklılarına ait fonların kurtarılmasında sona yaklaşıldığına inanıyor.

FTX bankruptcy getting pretty close to a full recovery at this point. It’ll take years to pay out, but estate assets vs customer deposits prob about 1:1 now.

GOOGLE COMMITS $2B IN FUNDING TO AI STARTUP ANTHROPIC: WSJ

