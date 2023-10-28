The Wall Street’te yer alan habere göre Google, yapay zeka şirketi Anthropic’e 2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Bu gelişme FTX’in, alacaklılarına yapacağı ödemeleri olumlu yönde etkileyebilir.

Ikigai Asset Management’ın kurucusu ve Baş Yatırım Yöneticisi Travis Kling de bu konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Travis Kling’e göre Google’ın Anthropic’e 2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı, FTX alacaklılarını sevindirebilir.

Travis Kling, Google’ın Anthropic’e 2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı almasıyla birlikte FTX’in alacaklılarına ait fonların kurtarılmasında sona yaklaşıldığına inanıyor.

FTX bankruptcy getting pretty close to a full recovery at this point. It’ll take years to pay out, but estate assets vs customer deposits prob about 1:1 now. GOOGLE COMMITS $2B IN FUNDING TO AI STARTUP ANTHROPIC: WSJ — Travis Kling (@Travis_Kling) October 27, 2023

27 Ekim 2023 tarihinde Google’ın Anthropic’e 2 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair haberler medyaya yansıdı. 2 milyar dolarlık rakam, Google’ın daha önce yaptığı 500 milyon dolarlık yatırımla birlikte zaman içerisinde yapılacak 1,5 milyar dolarlık ek yatırımı içeriyor.

Peki Google’ın 2 milyar dolarlık bu yatırım kararı FTX için neden önemli? Çünkü Google ve Amazon ile birlikte FTX de Anthropic’in yatırımcılarından biri. 2022 yılın Kasım ayında iflas eden FTX, iflasından çok kısa bir süre önce ChatGPT rakibi olarak gösterilen Anthropic’e 500 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

İlk olarak Amazon’un sonrasında Google’ın Anthrpoic’e yatırım yapma kararı almasının ardından şirketin değeri ciddi şekilde arttı. Dolayısıyla SBF’nin FTX’inin Anthropic’e yaptığı yatırımın güncel değeri de kayda değer bir şekilde arttı. FTX’in Anthropic yatırımından elde edeceği getirinin, iflas eden borsanın alacaklılarına yapacağı ödemelerde kritik rol oynayacağı düşünülüyor.

CryptoPotato olarak 2023 yılının Eylül ayında bildirdiğimiz üzere E-ticaret devi Amazon, Anthropic’e 4 milyar dolarlık yatırım yapma kararı almıştı.