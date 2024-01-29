Google artık spot Bitcoin ETF’leri de dahil olmak üzere dijital para fonlarının hisse alım satımını teşvik eden reklamlarına izin veriyor.

Google 29 Ocak Pazartesi günü belirli kripto para ürünlerinin arama motorundaki reklamlarına izin vermek amacıyla reklam politikasını güncelledi.

Reklam politikasındaki bu güncellemenin özellikle spot Bitcoin ETF’lerini yakından etkileyeceği tahmin ediliyor.

Google Reklam Politikasını Güncelledi

Google’ın reklam politikasında değişikliğe gitmesininin bir numaralı nedeni kripto para fonlarına ilişkin reklam faaliyetlerinin netleştirilmesi. Böylelikle ABD odaklı kripto para fonların danışmanları ve reklam verenleri, belli kriterleri karşılamaları ve Google sertifikası almaları şartıyla kripto para fonlarının reklamını yapabilecek.

Güncellenen reklam politikalarına göre belirli kriterleri karşılayan kripto para odaklı finansal ürünler reklam için uygun kabul edilecek. Elbette spot Bitcoin ETF’leri de bu tanıma uyuyor.

Google’ın güncellenen reklam politikasını ihlal edenler, hesapları askıya alınmadan en az 7 gün önce bir uyarı alacak ve ihlale yol açan sorunları düzeltmeleri istenecek.

Google’ın Bu Hamlesi Kripto Paraları Nasıl Etkileyecek?

Google’ın bu hamlesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasının ardından geldi.

DemandSage verilerine göre Google günlük 8,55 milyar arama ile tüm dünyada ciddi bir kullanım oranına sahip. Dolayısıyla Google, diğer tüm sektörler için olduğu gibi kripto para sektörü için de yadsınamaz bir öneme sahip. Google’ın bu güncellemesiyle birlikte spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilginin de artabileceği tahmin ediliyor.

Güncellemenin ardından açıklamalarda bulunan Google, kullanıcıların bilinçli finansal kararlar verebilmeleri ve potansiyel olarak zararlı veya aldatıcı uygulamalardan korunmaları için yeterli bilgi sağlama konusundaki kararlılığını ifade etti.

Politikalarımız, kullanıcılara finansal ürün ve hizmetlerle ilgili maliyetleri tartmaları için bilgi vermek ve kullanıcıları zararlı veya aldatıcı uygulamalardan korumak üzere tasarlanmıştır.