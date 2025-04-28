Bitcoin’deki son yükselişin bireysel yatırımcılar tarafından tetiklenmediği belli oldu. Zira Google Trends verileri, Bitcoin aramalarının son birkaç ayın en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Özellikle son 12 aylık süreçte “Bitcoin” aramalarının değeri 28’e geriledi. Bu da 2024 yılının Ekim ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye anlamına geliyor. Google’daki Bitcoin aramaları, BTC fiyatının 100 bin doları aştığı 2024 yılının Kasım ayında zirveye ulaşmıştı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 2025 yılının Nisan ayı itibariyle 95.000 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ancak BTC’nin Ocak ayında kaydettiği 108.786 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca %13 gerisinde olmasına rağmen, bireysel yatırımcıların ilgisi oldukça düşük.

Bitwise CEO’sundan Değerlendirme

Bitwise Invest CEO’su Hunter Horsley, Bitcoin’in son toparlanmasının bireysel yatırımcılar tarafından değil, daha sofistike yatırımcılar tarafından desteklendiğini belirtti. Horsley, küresel çapta tarifelerle ilgili ekonomik belirsizlik ortamında, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yöneldiğine dikkat çekti. Horsley şöyle konuştu:

“Kurumsal şirketler, danışmanlar, büyük firmalar ve hatta devletler kripto alanına giriş yaptı. Bitcoin satın alan yatırımcı profili giderek çeşitleniyor.”