ABD’de geride bıraktığımız hafta, makroekonomik görünüm anlamında daha iyileşmiş bir tablo çizdi. Beklenenden iyi gelen temmuz ayı ÜFE ve TÜFE verileri, enflasyonun kontrol altına alınmaya başlandığını bir kez daha ortaya koydu.

Perakende sektöründe satışlar, temmuz ayında beklenenden çok daha fazla, yüzde 1 arttı. Bir hafta boyunca yapılan işsizlik başvuruları ise beklentilerin 7 bin altında kaldı.

Bu hafta kritik verilerin açıklanmasıyla resesyon beklentileri de güncellendi. Goldman Sachs, ABD’nin resesyon riskini yüzde 20’ye düşürdü. Peki bu durum kripto için ne anlama geliyor?

Resesyon Riski Azaldı

Yatırım bankası Goldman Sachs’in analistleri, yeni raporda ABD’nin bir yıl içinde resesyona girme ihtimalinin yüzde 20 olduğunu belirtti.

Resesyon, bir ülke ekonomisinin en az altı ay boyunca sürekli gerilemesini ifade ediyor. Resesyon ile birlikte ülkedeki üretim faaliyetleri düşüyor, reel GSYİH azalıyor ve işsizlik artıyor. Enflasyonu dizginlemek için yükseltilen faiz oranları da resesyona yol açabiliyor.

İlgili: ABD Resesyona Mı Giriyor? İşte Alarm Veren 6 Gösterge

Geçtiğimiz haftalarda getiri eğrisinin terse dönmesi, artan işsizlik, düşen tüketici harcamaları, yüksek enflasyon ve faiz oranları ve diğer jeopolitik gerginlikler gibi faktörler, ABD’nin resesyona gireceği endişelerini artırmıştı.

Goldman Sachs analistleri, şimdi ise Fed’in eylül ayında faizi en az yüzde 0,25 indirmesine kesin gözüyle bakıyor. Hatta Fed, işsizlik başvurularının sürpriz yapması halinde yüzde 0,5 indirim bile yapılabileceğini düşünüyor.

Banka analistleri, resesyon riskinin yakın zamanda yüzde 15’e kadar düşeceğine inanıyor. Resesyon riski uzun bir süre yüzde 15’te kalmıştı.

Faiz oranlarının indirileceği beklentisi, resesyon riskinin azalmasının ana nedenini oluşturuyor. Yüksek faiz, piyasada dolaşan paranın azalması ve borç almanın daha masraflı hale gelmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla kripto paralar ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara yatırım için ayrılabilecek para miktarı da azalıyor ve fiyatlar baskılanıyor.

Fed’in bir sonraki toplantıda faizleri beklendiği gibi indirmesi, kripto para fiyatlarında da ralli başlatabilir.