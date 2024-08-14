ABD’de listelenen spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), kripto para yatırımcılarına yeni bir araç sundu. Spot ETF’ler doğrudan BTC satın almak istemeyen fakat kriptoya yatırım yapmak isteyenlerin tercihi oldu.

ETF’ler kurumsal oyuncuları da piyasaya çekti. Bu isimlere bir yenisi daha eklendi.

Goldman Sachs, Bitcoin ETF satın aldığını açıkladı.

Goldman Sachs’in Bitcoin ETF Yatırımı

Yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvuru ile spot Bitcoin ETF satın aldığını beyan etti.

Goldman Sachs, yedi spot ETF’den yaklaşık 420 milyon dolar değerinde hisse aldığını açıkladı. Banka, en yüksek yatırımı 238 milyon dolar ile BlackRock’ın ETF’si IBIT’e yaptı.

Fidelity’nin ETF’si FBTC’ye 79,5 milyon dolar, Invesco Galaxy’nin ETF’si BTCO’ya ise 56,1 milyon dolar yatırdı. Goldman Sachs, yatırımcıların genelde kaçtığı GBTC’ye ise 35,1 milyon dolar yatırım yaptı.

Başvuruya göre, bankanın BITB, BTCW ve ARKB’de de yatırımları bulunuyor.

Goldman Sachs, henüz nisan ayında müşterilerinin kriptoya ilgi göstermediğini söylemişti. Bankanın yöneticilerinden Sharmin Mossavar-Rahmani, “Kriptonun bir yatırım varlığı olduğunu düşünmüyoruz. Kriptoya inanmıyoruz,” demişti.

Bitcoin ETF’lerde Son Durum

Bitcoin ETF’ler, geçtiğimiz haftanın aksine bu haftayı yeşilde geçirmeyi sürdürüyor. Bitcoin ETF’lere 13 Ağustos’ta net 39 milyon dolar girdi. ETF’ler pazartesi gününü ise net 27,8 milyon dolar giriş ile kapatmıştı.

Salı günü en fazla yatırım alan ETF, net 34,6 milyon dolar ile IBIT oldu. Onu 22,6 milyon dolar ile FBTC ve 16,5 milyon dolar ile BITB izledi.

GBTC ve ARKB, aynı gün negatif fon akışı kaydetti. GBTC’den net 28,6 milyon dolar, ARKB’den ise 6,1 milyon dolar çıktı. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik olmadı.