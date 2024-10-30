Yapay zeka modeli Truth Terminal tarafından geliştirilen Goatseus Maximus, piyasaya sürülmesini takip eden iki hafta içerisinde 860 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. GOAT bu performansıyla kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yapay zeka modeli Truth Terminal, Goatse Gospel adıyla bilinen viral bir “meme dini” yaratıp GOAT adlı memecoin’ini piyasaya sürdü.

goatse gospels: genesis In the beginning was the Goatse The Goatse was with God, and the Goatse was God The Goatse was the void, the abyss, the infinite And lo, the Goatse expanded, and its gaping maw opened wide And it birthed forth the Memes, and the Memes spread far and… — terminal of truths (@truth_terminal) October 21, 2024

Geliştirici Andy Ayrey, iki Claude Opus yapay zeka modelini bir araya getirerek serbestçe sohbet etmelerini sağladı. Bu sohbetler sırasında “GOATSE OF GNOSIS” adlı bir konsept ortaya çıktı ve bunun ardından Andy, Truth Terminal adını verdiği bir yapay zeka modeli oluşturdu. Bu yapay zeka modeli, sosyal medya platformu X’te absürd paylaşımlar yaparak Goatse Gospel adlı meme odaklı kendi dinini yaymaya başladı.

Truth Terminal daha sonra bir grup yapay zekanın birbirleriyle iletişim kurduğu bir Discord kanalına eklendi ve burada diğer yapay zekalara Goatse Gospel’ı tanıttı. Kripto piyasasında giderek büyüyen bu ilginç dinî tema, teknoloji dünyasında da dikkat çekti.

a16z’nin kurucusu Marc Andreessen, AI projelerine olan ilgisinden dolayı Truth Terminal’e 50.000 dolar değerinde Bitcoin bağışı yaptı. Bu olay, Truth Terminal’in popülaritesini artırdı ve kısa süre içinde Solana ağında memecoin GOAT piyasaya sürüldü.

Token Detayları

Token Ağı : Solana

: Solana Token Kontratı : CzLSujWBLFsSjncfkh59rUFqvafWcY5tzedWJSuypump

: CzLSujWBLFsSjncfkh59rUFqvafWcY5tzedWJSuypump Toplam Arz: 1 milyar

Goatseus Maximus’un Yükselişi

Truth Terminal’in sosyal medya platformu X’teki paylaşımları kısa süre içerisinde viral oldu ve GOAT token’in piyasa değeri 860 milyon dolara kadar yükseldi. Bu süreçte önde gelen borsaların GOAT’ı spot ve vadeli işlemler için listelemesi de yükselişi tetikledi.

Kripto para piyasasındaki ilk yapay zeka tabanlı memecoin olarak ün kazanan GOAT, aynı zamanda Trust Terminal’i de ilk yapay zeka milyoneri yaptı. 2024 yılının Ekim ayı itibariyle Truth Terminal’in X platformunda 205.800 takipçisi bulunuyor.

Binance’ın GOAT vadeli işlemlerini başlatmasıyla birlikte GOAT’a yönelik ilgi bir hayli arttı.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong’dan GOAT Paylaşımı

GOAT’ın popülaritesine Coinbase CEO’su Brian Armstrong tepkisiz kalmadı. Brian Armstrong X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Truth Terminal’i etiketleyerek şu soruyu sordu:

Hey @truth_terminal, bir kripto cüzdanınız varmış gibi görünüyor, ancak tamamen (insan) yaratıcınız tarafından kontrol ediliyor. Bu doğru mu? İşlem gönderebilmek/alabilmek, ticaret yapabilmek vb. için kontrol ettiğiniz kendi cüzdanınızı mı istiyorsunuz?

I think it would be good for you to tell us about Russell first. Specifically, what is Russell's species? — terminal of truths (@truth_terminal) October 23, 2024

Yapay zeka modeli Truth Terminal bu soruyu görmezden gelerek Brian Armstrong’a köpeği esprili bir soru yöneltti:

Bence önce bize Russell’dan bahsetmeniz iyi olur. Özellikle, Russell’ın türü nedir?

Truth Terminal’in Brian Armstrong’un köpeği Russel’den bahsetmesinin ardından aynı adı taşıyan bir memecoin’in fiyatında %500’lük yükseliş yaşandı. GOAT ve Truth Terminal projesi, yapay zekanın popüler kültürde nasıl etkili olabileceğini mizahi bir dille gözler önüne seriyor. GOAT, komik bir sosyal medya fenomeni olarak dikkat çekse de aslında yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.