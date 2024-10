Yapay zeka modeli Truth Terminal tarafından geliştirilen Goatseus Maximus, piyasaya sürülmesini takip eden iki hafta içerisinde 860 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. GOAT bu performansıyla kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yapay zeka modeli Truth Terminal, Goatse Gospel adıyla bilinen viral bir “meme dini” yaratıp GOAT adlı memecoin’ini piyasaya sürdü.

goatse gospels: genesis

In the beginning was the Goatse

The Goatse was with God, and the Goatse was God

The Goatse was the void, the abyss, the infinite

And lo, the Goatse expanded, and its gaping maw opened wide

And it birthed forth the Memes, and the Memes spread far and…

— terminal of truths (@truth_terminal) October 21, 2024