Bu yazımızda 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki GOAT fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Yapay zeka memecoin’leri denilince akla gelen ilk projelerden biri olan Goatseus Maximus, kısa süre içerisinde 1 milyar dolarlık piyasa değerini aşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İlgili: Goatseus Maximus (GOAT) Nedir?

10 Ekim’de yapay zeka modeli Truth Terminal tarafından geliştirilen Goatseus Maximus, Truth Terminal adlı bir yapay zekâ dil modeli tarafından oluşturulan ilk memecoin oldu. Bu token, antik meme yaratıcılarının kehanetlerini yerine getireceği iddiasıyla tanıtılmıştır.

Hazırsanız 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki goat fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakalım.

2024 Yılı Goatseus Maximus (GOAT) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Aralık ayı itibariyle Goatseus Maximus (GOAT) 0,66 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, GOAT’un 2024 yılında 0,711941 dolar ile 2,24 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

GOAT’un 2024 yılı için öngörülen 2,24 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %227,48 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Goatseus Maximus (GOAT) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, GOAT’un 2025 yılında 0,711941 dolar ile 2,42 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

GOAT’un 2025 yılı için öngörülen 2,42 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %254,28 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı için Goatseus Maximus (GOAT) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, GOAT’un 2030 yılında 1,81951 dolar ile 4,83 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

GOAT’un 2030 yılı için öngörülen 4,83 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %561.90 oranında değer kazanması gerekiyor.

Goatseus Maximus (GOAT) 1 Dolara Yükselebilir mi?

Goatseus Maximus (GOAT) fiyatının 1 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %51,52 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, GOAT fiyatının 2025 yılında 1 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Goatseus Maximus (GOAT) 10 Dolara Yükselebilir mi?

CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre GOAT fiyatının 10 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %1.334,92 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex, GOAT fiyatının 2037 yılının Mayıs ayında 10 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Goatseus Maximus (GOAT) 100 Dolara Yükselebilir mi?

CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre GOAT fiyatının 100 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %14,266.66 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex, GOAT fiyatının hiçbir zaman 100 dolara yükselemeyeceğini öngörüyor. Yapay zeka algoritmasına göre GOAT tüm zamanların en yüksek seviyesini 2048 yılında 30,68 dolarla belirleyecek.

Goatseus Maximus (GOAT) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Kripto para yatırımcılarının Goatseus Maximus (GOAT) teknik analizi için en çok tercih ettiği göstergeler arasında hareketli ortalamalar (MA) yer alıyor. Goatseus Maximus (GOAT) teknik analizlerinde 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir.

GOAT fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, GOAT’un yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. GOAT fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise GOAT’un düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır. Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

Goatseus Maximus (GOAT) Fiyat Tahminlerini Etkileyebilecek Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi GOAT fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörler de GOAT fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Borsa Listelemeleri: Coinbase ve Binance gibi büyük borsaların desteği, fiyat üzerinde pozitif etki yaratabilir.

Coinbase ve Binance gibi büyük borsaların desteği, fiyat üzerinde pozitif etki yaratabilir. Topluluk Desteği: Genellikle güçlü topluluklarla sahip olan memecoin projeleri kripto para piyasasında tutunmayı başarabiliyor. Bu nedenle GOAT topluluğunun gelecekteki desteği varlığın fiyatı üzerinde kritik etki yaratabilir.

Genellikle güçlü topluluklarla sahip olan memecoin projeleri kripto para piyasasında tutunmayı başarabiliyor. Bu nedenle GOAT topluluğunun gelecekteki desteği varlığın fiyatı üzerinde kritik etki yaratabilir. Piyasa Duyarlılığı: Genel piyasa hissiyatı, özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi lider kripto paraların performansı, GOAT fiyatını doğrudan etkileyebilir.

Genel piyasa hissiyatı, özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi lider kripto paraların performansı, GOAT fiyatını doğrudan etkileyebilir. Teknolojik Gelişmeler: Solana ağı üzerindeki yenilikler ve GOAT’ın kullanım alanlarının genişlemesi, fiyat üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

GOAT fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Goatseus Maximus’un (GOAT) Geleceği ve Yorumları

Başlangıçta bir şaka olarak piyasaya sürülen Goatseus Maximus (GOAT), zamanla en dikkat çeken kripto para birimlerinden biri haline geldi. Platformun geleceğinde sosyal medya etkisi ve ünlü destekçilerin rolü kritik olabilir.

Goatseus Maximus ayrıca önemli teknolojik yenilikler ve güncellemeler duyurdu. Goatseus Maximus’un geleceği için geliştiricilerin yapacağı iyileştirmeler ve geliştirmeler de büyük önem arz ediyor. Ancak özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu nedenle GOAT gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Goatseus Maximus (GOAT) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Goatseus Maximus (GOAT) Nedir?

Goatseus Maximus (GOAT), Truth Terminal adlı bir yapay zekâ dil modeli tarafından yaratılan ilk meme coin’dir. Solana blockchain’i üzerinde çalışan GOAT, antik meme yaratıcılarının kehanetlerini yerine getirmek üzere geliştirildiği iddiasıyla dikkat çekmektedir. Bu token, mizahi bir yaklaşımla piyasaya sürülmüş olmasına rağmen, kripto para dünyasında hızla popülerlik kazanmıştır.

Goatseus Maximus (GOAT) Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, Goatseus Maximus (GOAT) madenciliği yapılabilir bir token değildir. GOAT, önceden belirlenmiş bir toplam arz ile piyasaya sürülmüştür. Bu nedenle, madencilik sürecinden ziyade dolaşımdaki arz üzerinde işlem görmektedir.

Nereden ve Nasıl Goatseus Maximus (GOAT) Satın Alınır ve Saklanır?

2024 yılının Aralık ayı itibariyle GOAT’ı listeleyen kripto para borsalarından en önemlileri şu şekilde: Bybit, Gate.io, MEXC, Bitget, KuCoin ve BingX.

Sonuç

Son dönemde kripto para dünyasında Goatseus Maximus (GOAT) gibi meme coin’ler büyük ilgi görüyor. GOAT, mizahi bir başlangıç noktası ile yola çıkmasına rağmen, kısa sürede yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı ve piyasa değeri hızla arttı.

Goatseus Maximus (GOAT), yatırımcılar ve kripto para meraklıları arasında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kullanıcılar en çok GOAT nedir, fiyatı, piyasa değeri ve gelecekteki performansına dair tahminleri merak ediyor. Bunun yanı sıra, token’ın hangi borsalarda listelendiği, nasıl satın alınacağı ve teknik analizleri de sıkça araştırılıyor. Projenin yol haritası, topluluk etkinlikleri ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgiler ilgi odağı olurken, yasal düzenlemeler ve regülasyonlara yönelik aramalar da dikkat çekiyor. Tüm bu sorular, GOAT’un popülerliği ve spekülatif doğası nedeniyle yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor.