Solana tabanlı memecoin Goatseus Maximus (GOAT), Binance’in Alpha platformuna eklenmesinin ardından yüzde 71’e varan artışla 0,248 dolara kadar çıktı. Kripto para, böylece 25 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Geçen ayın dip seviyesine göre yaklaşık yüzde 600 artış yaşandı. İşlem hacmi de 24 saat içinde 373 milyon dolara ulaşarak yüzde 178 artış gösterdi.

Öte yandan GOAT fiyatındaki hızlı yükselişi tetikleyen üç temel unsur öne çıkıyor:

Solana Tabanlı Memecoin Rallisi

GOAT’taki yükseliş, Solana ağında işlem gören diğer memecoin’lerdeki genel artış trendiyle desteklendi. Dogwifhat yüzde 37, Peanut the Squirrel yüzde 15, Cat in a Dog’s World yüzde 21 ve Moo Deng yüzde 64 oranında değer kazandı. Kategori genelinde 24 saatlik yükseliş oranı yüzde 10,5 olarak kaydedildi.

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Vadeli İşlemlerde Hacim Patlaması

GOAT’a yönelik vadeli işlemlerde büyük bir artış yaşandı. CoinGlass verilerine göre, açık pozisyonlar yüzde 61 yükselerek 161,7 milyon dolara ulaştı ve son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Binance’teki long/short oranının 1’in oldukça üzerinde olması, yatırımcıların kısa vadede yükseliş beklentisi içinde olduğunu gösteriyor.

Teknik Analiz: Yeni Hedef 0,41 Dolar

Teknik göstergeler de yükselişi destekliyor. 20 günlük üstel hareketli ortalama, 50 günlük ortalamayı yukarı keserek “altın kesişim” sinyali verdi. Supertrend göstergesi de yukarı yönlü sinyal üretirken, Para Akış Endeksi (MFI) 91 seviyesine çıkarak piyasaya güçlü fon girişine işaret etti.

Fiyat grafiğine göre bir sonraki hedef 0,39 ila 0,41 dolar aralığında konumlanıyor. Bu seviyenin aşılması hâlinde, GOAT’un yıllık zirvesi olan 0,59 dolara kadar yükselmesi mümkün. Bu da mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 150’lik bir potansiyel anlamına geliyor.