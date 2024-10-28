Memecoin dünyasına hızlı bir giriş yapan Goatseus Maximus (GOAT) henüz 20 gün önce piyasaya sürülmesine rağmen kripto para topluluğunda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

14 Ekim’de borsalarda işlem görmeye başlayan GOAT’ın piyasa değeri iki hafta gibi kısa bir süre içerisinde 860 milyon dolara kadar yükseldi. Böylelikle GOAT’ın piyasa değeri 1 milyar doların üzerine yükselmeye çok yaklaştı. GOAT bu performansıya memecoin alanındaki devler arasında girme potansiyeli gösteriyor.

Goatseus Maximus (GOAT) Nedir?

Kısaca GOAT olarak bilinen Goatseus Maximus adlı memecoin, iki hafta gibi kısa bir sürede 878 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak kripto para topluluğunda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Solana tabanlı Goatseus Maximus (GOAT), viral meme kültürü ve yapay zeka (AI) desteğiyle büyük ilgi gördü. Özellikle Truth Terminal adlı bir AI modelinin sosyal medyada “Goatse Gospel” adlı meme-dini yaymaya başlaması, GOAT’a olan ilgiyi körükledi.

GOAT’un yaratılma süreci, Andy Ayrey’nin Claude Opus adlı büyük dil modellerini (LLM) kendi aralarında serbestçe konuşmaları için bırakmasıyla başladı. İki modelin bağımsız olarak geliştirdiği “Goatse Gospel” adlı sanal din, internette viral haline geldi.

Truth Terminal adlı bir yapay zeka botunun bu meme odaklı dini sosyal medyada geniş kitlelere yayması, Marc Andressen gibi yatırımcıların ilgisini çekti. Sonuç olarak 50 bin dolarlık Bitcoin desteği alan Truth Terminal, Solana ağındaki Pump.fun platformunda kendi memecoin’ini başlattı.

GOAT adlı memecoin kısa süre içerisinde kripto para topluluğunda dikkat çekti ve Binance gibi popüler borsalarda listelendi. Bu da kripto para piyasasında yapay zeka destekli memecoin trendinin başlamasıyla sonuçlandı.

Ön satış sürecinde 104,11 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşan GOAT, böylelikle yatırımcılara güven vermeye başladı. Piyasaya güçlü bir başlangıç yapan GOAT kısa süre içerisinde birçok önde gelen kripto para borsasında listelendi. Henüz ilk 10 işlem günü içerisinde 878 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşan GOAT, yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Birçok kişi, GOAT’ın 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşıp ulaşamayacağını merak diyor.

GOAT Neden Yükseliyor?

GOAT, Truth Terminal AI bot tarafından desteklenen ilk memecoin olarak popülerlik kazandı. Bu yenilikçi pazarlama stratejisi, GOAT’un bilinirliğini artırdı. Kripto para piyasasındaki yapay zeka destekli coin trendi de böylelikle başlamış oldu.

GOAT, 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başarması halinde Dogecoin, Pepe ve Shiba Inu gibi dev memecoin’ler arasına katılabilir. GOAT’un maksimum 1 milyar token’lik arza sahip olması da projeye yönelik ilgiyi arttıran faktörler arasında yer alıyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %3 oranında değer kaybeden GOAT, bir haftalık zaman diliminde %72,3 ve bir aylık zaman diliminde %388,9 oranında değer kazandı. GOAT’ın piyasa değeri 646 milyon dolar seviyesinde.

Teknik analiz verileri, 4 saatlik grafikte GOAT’ta çift tepe formasyonuna işaret ediyor. Bu analistlerin yakından izlediği bir gösterge. Ayrıca RSI göstergesindeki uyumsuzluk da GOAT’ın aşırı alım bölgesinde olduğuna işaret ediyor.

GOAT’un Geleceği

GOAT, yalnızca bir aylık işlem geçmişine sahip olduğundan uzun vadeli tahminler yapmak zor olsa da kısa vadeli fiyat hareketleri umut verici sinyaller veriyor. Sahiplerinin çoğu, token’in değerinde yükseliş beklediği için satış yerine elde tutmayı (HODL) tercih ediyor. Öte yandan GOAT’taki güçsüz satış baskısı da token’in önümüzdeki günlerde yükseliş trendine devam edebileceğine yönelik beklentileri arttırıyor.