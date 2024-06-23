Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan Gnosis (GNO) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Gnosis (GNO) Nedir?

Gnosis (GNO), blockchain tabanlı tahmin piyasaları ve merkeziyetsiz uygulamalar için geliştirilen bir platformdur. Gnosis aracılığıyla kullanıcılar, çeşitli olayların sonuçlarına ilişkin tahminler yapabilir ve bu tahminler üzerinden işlemler gerçekleştirebilir.

Gnosis, 2017 yılında Ethereum blockchain’i üzerinde başlatıldı. Proje yalnızca tahmin piyasalarının yanı sıra merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümleri de sunuyor.

Gnosis platformunda kullanıcılar, tahmin piyasalarında işlem yapmak için ödeme yaparken, sağlayıcılar ise bu piyasalarda doğru sonuçları belirleyerek ödüller kazanır. Dileyen herkes GNO token ödülleri kazanmak için ağa katılabilir.

Bu yazımızda 2024 yılının Haziran ayı itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki Gnosis (GNO) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı Gnosis (GNO) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle Gnosis (GNO) 320,91 dolar bandında işlem görüyor.

Gnosis’in 2024 yılında 291,22 dolar ile 444,14 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor. GNO’nun 2024 yılıiçin öngörülen 444,14 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %38,17 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Gnosis (GNO) Fiyat Tahminleri

Gnosis’in 2025 yılında 291,22 dolar ile 593,32 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor. GNO’nun 2025 yılıiçin öngörülen 593,32 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %84,57 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı Gnosis (GNO) Fiyat Tahminleri

Gnosis’in 2030 yılında 714,88 dolar ile 1.550,49 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor. GNO’nun 2030 yılıiçin öngörülen 1.550,49 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %382,34 oranında değer kazanması gerekiyor.

Gnosis (GNO) 1.000 Dolara Yükselebilir mi?

Gnosis (GNO) fiyatının 1.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %211,09 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, Gnosis’in Mart 2029 tarihinde 1.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Gnosis (GNO) 10.000 Dolara Yükselebilir mi?

Gnosis (GNO) fiyatının 10.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %3,010,86 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, Gnosis’in Ağustos 2045 tarihinde 10.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Gnosis (GNO) 100.000 Dolara Yükselebilir mi?

Gnosis (GNO) fiyatının 100.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %31,008,59 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, Gnosis’in 100.000 dolara hiçbir zaman ulaşamayacağını öngörüyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat 1 Ocak 2050 tarihinde ulaşılacak olan 22.765 dolar.

Gnosis’in (GNO) Geleceği ve Yorumları

Gnosis (GNO) 2024 yılının şu ana kadarki bölümünde beklentileri karşılayamadı. Ancak buna rağmen Gnosis ekibi geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Gnosis, Şubat ayında ünlü bir merkeziyetsiz finans platformu olan Aave ile işbirliği yaparak merkezi olmayan tahmin piyasaları ve DeFi çözümleri arayışını ilerletti.

Diğer tüm finansal varlıklarda olduğu gibi GNO fiyatı da arz, talep, piyasa duyarlılığı, benimsenme, geliştirme faaliyetleri, stratejik ortaklıklar ve regülasyonlar gibi faktörlerden etkileniyor. Gelecekte Gnosis ekibinin atacağı adımlar, projenin rekabet gücü üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Gnosis şimdiye kadar 50’yi aşkın teknoloji şirketiyle ortaklık kurdu. Gnosis (GNO) fiyatını etkileyebilecek faktörler şu şekilde:

Stratejik ortaklıklar

Rekabet

Benimsenme

Piyasa duyarlılığı

Teknolojik gelişmeler

Bitcoin blok ödülü yarılanması

Ağ güncellemeleri

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

Öte yandan özellikle ayı sezonlarında birçok kripto para %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebiliyor. Bu da 1.000 dolarlık bir başlangıç yatırımının değerinin 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Kripto para piyasası nispeten yeni bir piyasa olduğundan sık sık yüksek fiyat dalgalanmalarına sahne oluyor. Bu nedenle kripto paralar yüksek riskli yatırım araçları olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle Gnosis (GNO) gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Gnosis (GNO) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Gnosis (GNO) Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, Gnosis madenciliği yapılamaz. Ancak, GNO kazanmak için tahmin piyasalarında işlem yapabilir veya DeFi çözümlerine katılabilirsiniz.

Gnosis (GNO) Hangi Ülkenin Projesi?

Gnosis, ABD merkezli bir projedir. Proje, Martin Köppelmann ve Stefan George tarafından kurulan Gnosis Limited tarafından geliştirilmiştir.

Gnosis (GNO) Güvenilir mi?

Gnosis, güvenilir bir projedir ve geniş bir kullanıcı tabanına sahiptir. Merkeziyetsiz yapısı, güvenlik ve şeffaflık sağlamakla birlikte, projenin arkasındaki Gnosis Limited’in itibarı da güvenilirliğine katkıda bulunur. Ancak, her yatırım gibi riskler içerir ve kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.

Nereden ve Nasıl Gnosis (GNO) Satın Alınır ve Saklanır?

Gnosis, birçok büyük kripto para borsasında (Binance, Coinbase, Kraken gibi) satın alınabilir. Satın almak için bu borsalarda hesap açmanız ve kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamanız gereklidir. Saklamak için ise donanım cüzdanları (Ledger, Trezor) veya yazılım cüzdanları (Trust Wallet, MetaMask) kullanabilirsiniz.

Gnosis (GNO) En Yüksek ve En Düşük Kaçı Gördü?

Yatırımcılar, Gnosis (GNO) “En yüksek kaçı gördü?” ve “En düşük kaçı gördü?” gibi aramalarla varlığa ilgi gösteriyor. GNO tüm zamanların en yüksek seviyesini 8 Kasım 2021 tarihinde 644,20 dolarla, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 13 Mart 2020 tarihinde 6,88 dolarla kaydetti.