Glassnode, tarihsel verilere dikkat çekerek Bitcoin yatırımcılarını halving sonrası süreç konusunda uyardı.

Bitcoin’in dördüncü halving’i geçtiğimiz hafta tamamlandı ve piyasa gözlemcileri spekülasyona başladı. Analiz şirketi Glassnode ise yatırımcılara beklentilerini tarihsel verilere dayandırmalarını tavsiye ediyor.

Halving, madencilerin ürettikleri blok başına kazandıkları BTC miktarını yarı yarıya azaltıyor. Dördüncü halving ile Bitcoin blok ödülleri 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye geriledi.

Glassnode’a Göre Bu Halving Farklı

Halving geçmişte hep fiyat performansını etkiledi. Fakat Glassnode, BTC piyasasında getirilerin azaldığına ve zirve noktadan itibaren düşüşlerin daha sığ olduğuna dikkat çekti. Bunun ardında ise piyasanın büyümesi ve sermaye akışı gereklilikleri yatıyor.

Güncel döngü, Bitcoin’in halving öncesi fiyat rekoru kırması açısından da farklı. Böyle bir olgu daha önce gözlenmemişti. Bu halving döngüsünde yatırımcılar, yüzde 126’lık ortalama gerçekleştirilmemiş kâr ile ciddi bir değer artışının üzerinde oturuyor.

Altın ile kıyaslandığında da mevcut halving döngüsünün farklılığı ortaya çıkıyor. Bitcoin’in yüzde 0,83’e inen enflasyon oranı, tarihte ilk kez yüzde 2,3 enflasyon oranına sahip altının gerisinde kaldı.

Ağ temellerine bakıldığında, hash oranının büyümeye devam etmesi, madencilik altyapısına yapılan yatırımların sürdüğünü gösteriyor. Madencilerin gelirindeki artış oranı dolar cinsinden düşüş gösterse de, son dört yılda biriktirilen toplam miktar 3 milyar doları geçiyor.

Bitcoin’in gerçekleşen piyasa değeri de son epok boyunca yüzde 439 artarak 1,3 trilyon dolara ulaştı.

Beklenti 72 Bin Dolar

Glassnode kurucu ortakları, piyasada dolaşan negatif haberlere rağmen BTC’nin yeniden 72 bin dolara yükseleceğini düşünüyor. Analistlere göre 50 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) yer aldığı 62 bin dolar, kilit bir destek seviyesi işlevi görecek.

Glassnode analistler, özellikle de şimdiki gibi konsolidasyon dönemlerinde kısa vadeli diplerin alım fırsatı olarak kullanılmasını tavsiye etti.