Bitcoin fiyatı, geçtiğimiz haftadan beri dur durak bilmeden yükseliyor. Son 24 saatte yüzde 4,5 yükselen kripto para, hala dün kırdığı 50 bin dolar civarında seyrediyor.

Haftalık değer artışı yüzde 17’yi bulan Bitcoin, yeniden yatırımcılarının yüzünü güldürmeye başladı. Verilere göre, BTC yatırımcılarının yüzde 87 gibi büyük bir çoğunluğu kâra geçti.

Bitcoin Yatırımcılarının Çoğu Kârda

Zincir üstü analiz platformu Glassnode, yeni haftalık raporunda Bitcoin piyasasının mevcut durumuna ışık tuttu.

Rapora göre, BTC fiyatının 48 bin doları geçmesiyle, dolaşımda olan BTC’lerin yüzde 87’si kâra geçti. Bitcoin arzının yalnızca yüzde 13’ü, 48 bin doların üzerinden satın alınmış durumda.

İlginç bir şekilde, zararda olanların büyük kısmını Glassnode’un “uzun vadeli” olarak tanımladığı yatırımcılar oluşturuyor. Bu grubun elinde bulunan ve zarar etmiş durumda olan BTC miktarı 777 bini geçiyor.

Kısa vadeli yatırımcıların 40-45 bin dolar bandında alım yapmaya yoğunlaştığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu gruptaki yatırımcıların çoğunluğu kârda.

Uzun vadeli yatırımcılara genel olarak bakıldığında ise yalnızca yüzde 6,5 kadarının zararda olduğu görülüyor.

Boğa Piyasasının Sinyalleri

Raporda boğa piyasasının ufukta göründüğüne işaret eden birçok sinyale değinildi.

İlk olarak uzun vadeli yatırımcılar, daha önce de zararda olan bu kadar çok coin’i elinde bulundurdu. Ancak Glassnode, benzer koşulların (özellikle 2019 örneğinde görüldüğü gibi) genellikle boğa piyasalarının erken dönemlerinde görüldüğüne dikkat çekti.

Rapora göre, uzun vadeli yatırımcılar genellikle ayı piyasalarının dip noktalarında gerçekleştirilmemiş zararın büyük çoğunluğundan sorumlu oluyor. Bunun ardında ise devam eden ayı piyasasının spekülatörleri piyasadan silerek, coin’lerini inancı daha yüksek kişilere aktarmaya zorlaması.

Boğanın başlamasıyla bu göstergede de yavaş yavaş azalma görülüyor ve uzun vadeli yatırımcılar yeniden kâra geçmeye başlıyor. Uzun vadeli yatırımcıların kâr/zarar durumu, önceki döngüler ile kıyaslandığında erken boğa piyasasını andırıyor.