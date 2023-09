Glassnode’un kurucu ortağı Bitcoin fiyatının önümüzdeki dönemde ciddi bir yükseliş yaşayabileceğine inanıyor.

Bitcoin fiyatı 12 Eylül’den bu yana yükselişte. Dolayısıyla son 4 günün Bitcoin için oldukça olumlu geçtiğini söyleyebiliriz.

Bu haberin yazıldığı sırada lider kripto para birimi BTC 26.500 dolar bandında işlem görüyordu. Bununla birlikte kripto para analitik platformu Glassnode’un kurucu ortağı Yann Allemann, Bitcoin’in 30 bin dolara yükselmesiyle sonuçlanabilecek önemli bir kırılmanın eşiğinde olduğunu ifade etti.

The US Consumer Price Index (CPI) jump by 0.6% was expected to stir the BTC price, and it has.

Reclaiming support above $26k, BTC's now eyeing a breakout past $27k, potentially exiting a multi-week range.

Risk Signal's nosedive into the 60s signifies this attitude shift. Profit… pic.twitter.com/BgrMq5Rb62

— 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 (@Negentropic_) September 15, 2023