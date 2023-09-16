Glassnode’un kurucu ortağı Bitcoin fiyatının önümüzdeki dönemde ciddi bir yükseliş yaşayabileceğine inanıyor.

Bitcoin fiyatı 12 Eylül’den bu yana yükselişte. Dolayısıyla son 4 günün Bitcoin için oldukça olumlu geçtiğini söyleyebiliriz.

Bu haberin yazıldığı sırada lider kripto para birimi BTC 26.500 dolar bandında işlem görüyordu. Bununla birlikte kripto para analitik platformu Glassnode’un kurucu ortağı Yann Allemann, Bitcoin’in 30 bin dolara yükselmesiyle sonuçlanabilecek önemli bir kırılmanın eşiğinde olduğunu ifade etti.

The US Consumer Price Index (CPI) jump by 0.6% was expected to stir the BTC price, and it has. Reclaiming support above $26k, BTC's now eyeing a breakout past $27k, potentially exiting a multi-week range. Risk Signal's nosedive into the 60s signifies this attitude shift. Profit… pic.twitter.com/BgrMq5Rb62 — 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 (@Negentropic_) September 15, 2023

ABD Tüketici Fiyat Endeksİ (TÜFE) Bitcoin için Önemli

Glassnode’un kurucu ortağı Yann Allemann Twitter paylaşımında ABD Tüketici Fiyat Endeksi’nin %0,6 oranında arttığını ve bu gelişmenin BTC fiyatında bir küçük çaplı bir fiyat dalgalanmasına yol açtığını bildirdi.

CryptoPotato olarak bu hafta başlarında gıda ve enerji gibi daha değişken sektörleri hariç tutan çekirdek TÜFE, yıllık %4,3’lük bir artış kaydettiğini bildirmiştik. İlginç bir şekilde beklenti TÜFE oranının %3,6 olarak açıklanacağı yönündeyken, TÜFE %3,7 olarak gerçekleşti. BTC fiyatı ABD TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından küçük çaplı fiyat dalgalanmaları yaşadıktan sonra eski seviyelerine geri döndü.

Glassnode Kurucu Ortağından BTC Fiyat Tahmini

Glassnode kurucu ortağı Yann Allemann Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ABD TÜFE verilerine değinerek BTC fiyat tahmininde bulundu.

Yann Allemann, BTC fiyatının 26.000 dolar desteğini geri aldığını ve 27 bin doların üzerine yükselmesiyle sonuçlanacak bir kırılma yaşanmasını beklediğini ifade etti. Bu tür bir kırılım aynı zamanda lider kripto para biriminin birkaç haftadır sıkışıp kaldığı dar aralıktan da kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Yann Allemann konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Risk Sinyali’nin 60’lı seviyelere gerilemesi bu bakış açısının değiştiğine işaret ediyor. Kâr realizasyonu baskısı 27.400 ve 28.200 dolar civarında belirebilir, ancak bu tırmanış 30.000 dolardaki psikolojik bariyeri aşmadan önce bir adım olarak görülüyor.