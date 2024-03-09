Glassnode’un baş analisti, yatırımcıları heyecanlandıran bir Bitcoin fiyat tahmininde bulundu.

Glassnode baş analisti James Check’e göre Bitcoin hodler’ları ve spot Bitcoin ETF’leri, BTC fiyatının 4 kat artmasına yol açabilir.

James Check bu nedenlerden ötürü BTC fiyatının bu piyasa döngüsünde 250.000 dolara yükseleceğine inanıyor.

7 Mart Perşembe günü What Bitcoin Did kanalına röportaj veren James Check, Bitcoin’deki mevcut boğa koşusunun Bitcoin’in 69.000 dolara yükseldiği 2021 yılındaki döneme kıyasla çok daha güçlü olduğunu belirtti.

Bu Döngü Neden Farklı?

Glassnode baş analisti James Check’e göre BlackRock ve Fidelity’nin spot Bitcoin ETF’lerini başlatması nedeniyle boğa piyasası dağıtım aşamasına geçiş yaptı. Bu da 155 günden daha fazla süredir BTC tutan uzun vadeli hodler’larının varlıkları için kâr satışı yaptığı döneme denk geliyor.

2017 ve 2021 yılındaki boğa sezonlarında Bitcoin bu aşamaya girdikten birkaç ay ile bir yıl içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak James Check, spot Bitcoin ETF’leri kaynaklı devasa sermaye girişleri nedeniyle bu boğa sezonunun daha uzun süreceğine inanıyor.

Başta BlackRock’ın küresel fonu olmak üzere birçok önde gelen fon, spot Bitcoin ETF’lerine ilgi göstermeye başladı. Spot Bitcoin ETF’leri 11 Ocak’ta ABD borsalarında işlem görmeye başlamalarından bu yana 9,3 milyar dolarlık net sermaye girişi yaşadı.

Bitcoin 250.000 Dolara Doğru İlerliyor

James Check, Bitcoin’e yönelik güçlü talebi göz önünde bulundurarak BTC fiyatının 250.000 doları aşacağına inanıyor.

Son döngünün Grayscale’ın GBTC’si nedeniyle son bulduğunu iddia eden Glassnode analisti, şu anki boğa koşusunun altyapısının ise çok sağlam olduğunu belirtti.