PEPE’den esinlenen kripto para birimi PepeFork (PORK) sadece iki gün içerisinde %450 oranında değer kazandı.

Bir yatırımcı PORK token’e yaptığı 5 Ethereum’luk (ETH) yatırımla milyonlarca dolarlık gerçekleşmemiş kazanç elde etti.

Lookonchain tarafından yapılan paylaşıma göre söz konusu yatırımcı kısa bir süre önce piyasaya sürülen PepeFork (PORK) adlı kripto para birimine iyi bir stratejiyle yatırım yaparak 765.000 dolar kâr ve 2,65 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanç elde etti.

In just 3 days, this trader made $3.3M on $PORK with only 5 $ETH($12K)!😱

This trader spotted $PORK 7 minutes after it opened trading and spent 5 $ETH($12K) to buy 9.5T $PORK.

Then he sold 6.3T $PORK for 329 $ETH($765K), realizing a profit of 324 $ETH($753K).

This trader… pic.twitter.com/IGYS6U0SPU

— Lookonchain (@lookonchain) February 2, 2024