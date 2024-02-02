PEPE’den esinlenen kripto para birimi PepeFork (PORK) sadece iki gün içerisinde %450 oranında değer kazandı.

Bir yatırımcı PORK token’e yaptığı 5 Ethereum’luk (ETH) yatırımla milyonlarca dolarlık gerçekleşmemiş kazanç elde etti.

Lookonchain tarafından yapılan paylaşıma göre söz konusu yatırımcı kısa bir süre önce piyasaya sürülen PepeFork (PORK) adlı kripto para birimine iyi bir stratejiyle yatırım yaparak 765.000 dolar kâr ve 2,65 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanç elde etti.

In just 3 days, this trader made $3.3M on $PORK with only 5 $ETH($12K)!😱 This trader spotted $PORK 7 minutes after it opened trading and spent 5 $ETH($12K) to buy 9.5T $PORK. Then he sold 6.3T $PORK for 329 $ETH($765K), realizing a profit of 324 $ETH($753K). This trader… pic.twitter.com/IGYS6U0SPU — Lookonchain (@lookonchain) February 2, 2024

PepeFork’a (PORK) 5 ETH’lik Yatırım Yaptı

Başlangıçta PepeFork’a (PORK) 12.000 dolar değerinde 5 ETH’lik yatırım yapan trader toplamda 9,5 trilyon PORK satın aldı. Daha sonra 6,5 trilyon PORK token satan trader, 765.000 dolar değerinde 329 ETH’lik gelir elde etti.

Yatırımcı şu anda 2,55 milyon dolar değerinde 3,2 trilyon PORK token’i tutmaya devam ediyor. Lookonchain’in paylaşımına yorum yapan bazı X kullanıcıları, milyonlarca dolarlık bu işlemin içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) olabileceğini iddia ediyor.

PEPE 2023 yılında astronomik bir yükseliş yaşayarak kripto para piyasasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Sonuç olarak PEPE temalı birçok farklı proje piyasaya sürüldü. PepeFork (PORK) da bunlardan bir tanesi. Geliştiricileri tarafından PEPE fork’u olarak tanımlanan PORK, şu anda Uniswap ve MEXC gibi popüler platformlarda işlem görüyor.

31 Ocak Çarşamba günü %450 oranında değer kazanan PORK, 200 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük memecoin’ler arasında Baby Dogecoin’in üzerinde 9. sırada yer alıyor.

Dexscreener verilerine göre 420 trilyonluk arza sahip olan PORK’un en büyük 10 yatırımcısı, toplam arzın %15’inden fazlasını kontrol ediyor.

Memecoin’lerle Para Kazanmak

CryptoPotato olarak son dönemde memecoin’lere yatırım yaparak yüz binlerce hatta milyonlarca dolarlık kazanç elde eden birçok yatırımcının hikayelerini sizlerle paylaştık. PEPE, BONK, WIF ve daha birçok farklı memecoin’in yaşadığı astronomik yükselişler sonucunda yakın tarihte birçok yatırımcı risk alarak memecoin’ler aracılığıyla ciddi getiriler elde etmeye odaklandı.

Bunlardan biri de Elon Musk’ın Twitter profiline eklediği “(CTO) Chief Troll Officer” ifadesinden yola çıkarak TROLL adlı bir kripto para birimine 10.113 dolarlık yatırım yapan gizemli bir yatırımcı. Söz konusu yatırımcı 10.113 dolar karşılığında satın aldığı bu token’ler sayesinde günler içerisinde 1 milyon doların üzerinde gerçekleşmemiş kazanca ulaştı.