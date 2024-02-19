Ethereum ağında balina aktivitesinin artmasıyla ETH fiyatı neredeyse 3.000 dolara yükseldi.

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendiyle birlikte ETH geride bıraktığımız hafta yaklaşık %20 oranında değer kazandı.

Bugün de yükseliş trendini sürdüren Ethereum (ETH) son 24 saatte %3,76 oranında değer kazanarak 2.912 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum ağındaki artan balina aktivitesi, önümüzdeki aylarda spot Ethereum ETF’lerinin onaylanabileceğine dair artan beklentilerin de bir sonucu olabilir.

Blockchain analitik platformu Spot On Chain verilerine göre bir Ethereum balinası kısa süre içerisinde yüklü miktarda ETH satın aldı. Söz konusu balina ilk olarak hafta sonu 1inch platformu aracılığıyla 60 milyon USDT değerinde 21.353 ETH satın aldı, sonrasında ise Binance borsasından 30 milyon dolar değerinde 10.649 ETH satın aldı. Sonuç olarak balina toplamda 90 milyon dolar değerinde 32.02 ETH satın aldı.

Balina kısa bir süre önce 65,7 milyon dolar değerinde 22.719 ETH’lik ek bir alım daha yaptı. Sonuç olarak balina 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde Binance ve 1inch platformları aracılığıyla 155,7 milyon dolar değerinde 55,721 ETH satın aldı. Söz konusu balina aktivitesi Ethereum (ETH) fiyatının 2.900 doları aştığı dönemde geldi.

Ethereum Şubat ayında kayda değer bir performans sergiledi. Bu süreçte Beacon Chain’in stake edilmiş Ethereum miktarı da 30.206.801 ETH’yi aştı. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere bu miktar, Ethereum’un dolaşımdaki arzının dörtte birine denk geliyor.

Ethereum arzının önemli bir bölümünün kilitlenmiş olması da ETH’deki yükseliş beklentilerini de arttırıyor.

Ethereum’da yükseliş beklentilerini arttıran bir diğer faktör ise Franklin Templeton, BlackRock, Fidelity, Ark, 21Shares, Grayscale, VanEck, Invesco, Galaxy ve Hashdex arasındaki spot Ethereum ETF yarışı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesi, Ethereum ETF’leri için de umutları arttırdı. Dolayısıyla dev varlık yönetim şirketleri, spot Ethereum ETF’leri konusunda kıyasıya bir rekabete başladı.