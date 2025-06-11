Kripto para piyasaları yeniden büyük bir pozisyonla çalkalanıyor. Zincir üstü verilere göre, kimliği bilinmeyen bir balina, son üç gün içinde yaklaşık 30 milyon dolarlık USDC ile yüksek kaldıraçlı Bitcoin pozisyonu açarak toplamda 425 milyon dolarlık dev bir işlem yaptı.

20x Kaldıraçla 3.877 BTC’lik Pozisyon

“0x1f25…” adresli cüzdan, yeni oluşturulan bir hesap üzerinden önce 10 milyon USDC’yi Hyperliquid platformuna aktardı ve 20 kat kaldıraçla long pozisyon açtı. Ardından 2,35 milyon USDC ve son olarak bugün 10 milyon USDC daha ekledi.

Pozisyon detayı:

Toplam BTC miktarı: 3.877 BTC

Giriş fiyatı: 108.622 dolar

Likidasyon seviyesi: 103.100 dolar

Anlık kâr: 3,59 milyon dolar

Bitcoin 110.000 Doları Aştı, Yeni Hedef 150.000 Dolar mı?

Balinanın agresif işlemleri, Bitcoin’in 110.000 dolarlık direnci kırmasının hemen ardından geldi. Analistler, teknik göstergelerin güçlü seyretmesi durumunda sıradaki hedefin 150.000 dolar olabileceğini belirtiyor.

TradingShot: Bitcoin’in üç yıllık yükselen kanal formasyonunun alt trend çizgisinden sekmesi, kısa vadeli tüm düşüş sinyallerini geçersiz kıldı. Bu yapı daha önce üç kez görülmüş ve her seferinde en az %101’lik yükseliş gerçekleşmişti.

Michaël van de Poppe’a göre mevcut durum kısa süreli bir konsolidasyon olabilir. En uygun alım bölgesi olarak 107.000 dolar ile 108.000 dolar aralığını işaret ediyor.

PlanB: RSI endeksi 75 seviyesini yeniden test ederse, Haziran kapanışının 130.000 dolar civarında olabileceğini öngörüyor. Bernstein: 2025 için 200.000 dolarlık BTC hedefini “temkinli ama güçlü inançla” belirlemeye devam ediyor.

Kurumsal Talep Güçlü: MicroStrategy ve ETF’ler

Strategy (eski adıyla MicroStrategy) bu hafta 1.000 BTC daha satın aldı. Değer: 110,2 milyon dolar

Spot Bitcoin ETF’leri şu anda 120 milyar dolarlık varlığı yönetiyor. Bu, BTC’nin artık ana akım finansal varlık haline geldiğini gösteriyor.

Eğer Bitcoin bu eşiği kalıcı şekilde aşmayı başarırsa, sıradaki teknik hedef 115.000 dolar, ardından da yeni bir tüm zamanların zirvesi olabilir.