Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), son günlerde kripto para yatırımcılarına gönderilen “kira geliri” bildirimleriyle ilgili açıklama yaptı. Başkanlık, banka işlemlerindeki hatalı bildirimlerden kaynaklı olarak bazı yatırımcıların yanlışlıkla kira geliri mükellefi olarak görüldüğünü belirtti.

Banka İşlemlerindeki Yanlış İşaretleme Vergi Bildirimine Yol Açtı

GİB’in açıklamasına göre, 1 Mart itibarıyla başlayacak gelir vergisi beyan dönemi kapsamında mükellefleri bilgilendirme amaçlı SMS’ler gönderildi. Ancak, bu süreçte bazı kripto yatırımcıları, kira geliri beyan etmesi gereken kişiler arasında yanlışlıkla listelendi.

İlgili: Binance TR’den Kritik Hata: Para Çekme İşlemleri “Kira” Olarak Gösterildi

Bu yanlışlığın kaynağı ise bankaların ve göndericilerin yaptığı işlemler sırasında “kira” seçeneğinin yanlış işaretlenmesi. Bazı yatırımcıların, kripto para alım satımı sonrası banka hesaplarına gelen EFT’ler kira ödemesi gibi kaydedildi ve bu nedenle sistemde kira geliri olarak göründü.

GİB: “Hatalı Bildirim Alanlar SMS’i Dikkate Almayabilir”

Başkanlık, gerçekten kira geliri olmayan yatırımcıların bu mesajları dikkate almaması gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken, yanlış işaretlenen işlemler nedeniyle oluşan hataların düzeltilmesi için adımlar atıldığıifade edildi.

Kripto para işlemlerine yönelik bu tür yanlış anlamaların vergi mükellefleri açısından mağduriyet yaratmaması için süreçlerin daha dikkatli yönetilmesi gerektiği vurgulandı.