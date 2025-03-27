OpenAI’nin Ghibli trendini körüklemesi, memecoin piyasasında adeta bir altına hücum dalgası yarattı. Solana tabanlı token’lar bir gecede 10 kat değer kazandı.

OpenAI’nin Yeni Görüntü Üreticisi Piyasayı Harekete Geçirdi

OpenAI’nin en son görüntü üreticisi, sosyal medyayı nostaljik anime tarzındaki görsellerle doldurdu ve bu heyecan hızla kripto dünyasına sıçradı.

It's been 24 hours since OpenAI unexpectedly shook the AI image world with 4o image generation. Here are the 14 most mindblowing examples so far (100% AI-generated): 1. Studio ghibli style memespic.twitter.com/E38mBnPnQh — Barsee 🐶 (@heyBarsee) March 26, 2025

Salı günü OpenAI, “şimdiye kadarki en gelişmiş görüntü üreticisi” olarak tanımladığı yeni modelini GPT-4o’ya entegre etti. Kullanıcılar kısa sürede bu modelin, Ruhların Kaçışı, Komşum Totoro ve Mavi Gözlü Çocuk gibi efsanevi Studio Ghibli filmlerinin estetik tarzını mükemmel şekilde taklit edebildiğini fark etti.

OpenAI’nin güncellemesinin ardından sosyal medya, Ghibli tarzında AI tarafından üretilmiş görsellerle dolup taştı. Kullanıcılar özçekimlerden mizahi içeriklere kadar birçok konuda Ghibli temalı görüntüler oluşturdu. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kendi Ghibli tarzındaki görselini paylaşması ise bu çılgınlığı daha da körükledi.

Kripto Yatırımcıları Ghibli Hype’ını Paraya Çevirdi

Bu görsel akımının ardından memecoin yatırımcıları hızla harekete geçti. Solana ağında birbiri ardına Ghibli temalı token’lar piyasaya sürüldü ve ticaret hacmi adeta patlama yaşadı.

Özellikle GHIBLI adlı memecoin, sadece 24 saat içinde %11.700 oranında değer kazandı ve piyasa değeri 28,28 milyon dolara ulaştı.

Ancak bu hızlı yükselişin ardından sert bir düzeltme geldi. Büyük kazançlar elde eden yatırımcıların satış yapmasıyla piyasa ivme kaybetti ve GHIBLI fiyatı zirve seviyesinden %31 düşerek 0,0162 dolar seviyesine geriledi.

Buna rağmen Ghibli memecoin çılgınlığı, Solana ekosistemine canlılık getirdi. DeFiLlama verilerine göre, Solana’nın kilitli toplam varlık (TVL) değeri son 24 saatte %3,2 artarak 7,1 milyar dolara yükseldi.

Neden Önemli?

Ghibli memecoin patlaması, AI destekli sosyal medya trendlerinin kripto piyasalarında nasıl spekülatif çılgınlıklar yaratabileceğini gösteren tipik bir örnek oldu. Bir gecede milyonlar kazananlar olduğu gibi, ani düşüşlerle büyük kayıplar yaşayanlar da var.