Shiba Inu’da Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla %60 daha düşük miktarda SHIB yakımı gerçekleşti.

Shiba Inu’nun (SHIB) token yakım programı iyi bir tempoda ilerliyor. Geride bıraktığımız ay SHIB’de 2,3 milyar token yakılarak dolaşımdan çıkarıldı. 428 farklı işlemde yakılan token’lerin toplam değeri 17.500 dolar seviyesinde.

Shibburn adlı Twitter hesabı bu gelişmeyi şu paylaşımla duyurdu:

🔥🔥🔥 2,323,834,085 $SHIB tokens have been burned in the month of September with 426 transactions. #Shib pic.twitter.com/ywWejDn3jy

— Shibburn (@shibburn) October 1, 2023