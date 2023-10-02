Shiba Inu’da Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla %60 daha düşük miktarda SHIB yakımı gerçekleşti.

Shiba Inu’nun (SHIB) token yakım programı iyi bir tempoda ilerliyor. Geride bıraktığımız ay SHIB’de 2,3 milyar token yakılarak dolaşımdan çıkarıldı. 428 farklı işlemde yakılan token’lerin toplam değeri 17.500 dolar seviyesinde.

Shibburn adlı Twitter hesabı bu gelişmeyi şu paylaşımla duyurdu:

🔥🔥🔥 2,323,834,085 $SHIB tokens have been burned in the month of September with 426 transactions. #Shib pic.twitter.com/ywWejDn3jy — Shibburn (@shibburn) October 1, 2023

Bununla birlikte Eylül ayında yakılarak dolaşımdan çıkarılan miktar, Ağustos ayına kıyasla %60 daha düşük bir seviyede. Zira Ağustos ayında Shiba Inu ağında 46 bin dolar değerinde 5,7 milyar dolarlık token yakımı gerçekleştirilmişti.

Shiba Inu token yakım programıyla birlikte dolaşımdaki SHIB arzını azaltmayı hedefliyor. Böylelikle SHIB’in dolaşımdaki arzının azaltılarak daha kıt hale getirilmesi ve değerinin arttırılması planlanlanıyor.

SHIB’in popülaritesi son dönemde ciddi şekilde arttı. Doğal olarak SHIB fiyatı haftalık bazda %3 ve son 14 günde %4,4 oranında yükseliş yaşadı.

Buna rağmen Shiba Inu’nun (SHIB) Ağustos ayında çok daha iyi bir performans gösterdiğini belirtelim. Zira o dönemde SHIB mini bir boğa koşusuna başladı ve şu anki fiyatından %32 daha yüksek bir seviyeye kadar yükseldi.

Kripto para analistleri ve ChatGPT, birkaç faktörün devreye girmesi durumunda SHIB fiyatının yeni bir yükselişe başlayabileceğini öngörüyor. Bu faktörler arasında SHIB’in işlem hacminin artması, piyasa dışı gelişmeler, topluluk desteği ve kripto para piyasasındaki gelişmeler yer alıyor.

Öte yandan ChatGPT, gerekli koşulların oluşması durumunda SHIB’in, lider meme coin DOGE’dan daha iyi bir performans sergileyebileceğine inanıyor.

Shib Informer adlı bir Twitter kullanıcısı da a varlığın benimsenmesindeki olası bir artış ve Shibarium’a yönelik ilginin artmasını durumunda SHIB fiyatının yükselişe geçebileceğini öngördü.

Shibarium, geride bıraktığımız Ağustos ayının sonlarında Shiba Inu ekibi tarafından piyasaya sürülen bir katman-2 ölçeklendirme çözümüdür. Shiba Inu, Shibarium ile birlikte işlem ücretlerini düşürerek ve işlem hızlarını arttırarak rakipleri üzerinde üstünlük kurmayı hedefliyor.

Shibarium hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki medyaya tıklayarak bu konu hakkında hazırladığımız YouTube videosuna göz atabilisiniz.