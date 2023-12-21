Spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair beklentiler, talebin düşük kalması sonucunda Ocak ayının ikinci haftasında piyasada düşüşe yol açabilir.

Şu anda kripto para piyasasında tüm gözler SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin vereceği kararda. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun 3 hafta içerisinde spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. QCP Capital’in gözlemlerine göre bu onay ya 5 Ocak 2024’teki piyasa kapanışında ya da 8-10 Ocak 2024 tarihleri arasında gelebilir.

Kısa bir süre önce spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan kurumlar, bu başvurularını “yalnızca nakit” modelini uygun olarak güncelledi. Beklentiler, olası onay sonrasında Bitcoin’in önündeki ilk direnç seviyesinin 45.000 dolar ile 48.000 dolar aralığında. Bununla birlikte Bitcoin’in yükselişe geçmeden önce 36.000 dolar seviyesine geri çekebileceğine dair beklentiler var.

ETH Sağlayıcıları SEC’in “Yalnızca Nakit” Modelini Kabul Etti

Singapur merkezli kripto yatırım firması QCP Capital, ” yalnızca nakit ” ve “ayni” model arasında seçim yapma konusundaki son engelin de çözüldüğünü bildirdi. Başvuru sahipleri bir orta yol bulma arayışlarında geri adım attı ve SEC’in önerdiği “yalnızca nakit” modelini kabul etti.

QCP Capital, spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayı durumunda Bitcoin’in 45.000 dolar ile 48.500 dolar aralığında direnç seviyesiyle karşılaşabileceğini ve yükseliş trendine başlamadan önce 36.000 dolara gerileyebileceğini öngörüyor.

Ethereum’da Durum Ne?

Yaklaşan blok ödülü yarılanması ve spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair beklentiler nedeniyle odak bir anda Bitcoin’e kaydı. Ancak Ethereum bu anlamda geriden gelerek yatırımcılara cazip bir fırsat sunabilir. QCP Capital’e göre, piyasanın beklentisi hızla spot ETH ETF’ye doğru kayabilir ve bu da potansiyel olarak Bitcoin’den Ethereum’a geçişe neden olabilir.

QCP Capital, spot Ethereum ETF’lerinin olası onayının birkaç ay uzaklıklıkta olduğunu düşünüyor. QCP Capital böyle bir senaryonun Ethereum (ETH) fiyatını yükselişe geçireceğine inanıyor.