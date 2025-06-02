ABD’de stabilcoin sektörünü yakından ilgilendiren GENIUS Yasası, Senato gündemine girmeye hazırlanıyor. Düzenlemeye ilişkin oylamaların kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Bu gelişme, Amerika’da dijital varlık regülasyonlarına yönelik baskının arttığını ve sürecin küresel finansal uygulamalara da yön verebileceğini gösteriyor.

İki Partili Uzlaşı Arayışı: GENIUS Yasası Hızla İlerliyor

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, stabilcoin düzenlemeleri üzerine hazırlanan GENIUS Yasası’nı birlikte desteklemeye çalışıyor. Yasaya ilişkin oylamaların hızlandırılması amacıyla “oybirliği ile onay” mekanizması üzerinde duruluyor. Eğer bu süreç işlerse, tam oylama sürecine gerek kalmadan yasa hızlıca kabul edilebilir.

Yeni yasa tasarısı, stablecoin ihraç eden kurumlara yasal yükümlülükler getiriyor. Bu düzenlemeler, piyasanın daha istikrarlı hale gelmesini ve uyumluluğun artmasını hedefliyor. Tasarının savunucuları, bu değişikliklerin stablecoin’lerin yaygın kullanımının önünü açabileceğini belirtiyor.

MIT Kriptoekonomi Laboratuvarı’ndan Christian Catalini, bu sürecin önemini şöyle ifade etti:

“Bu gelişme, stabilcoin’lerin ana akım finansal araçlar haline gelmesini sağlayabilir.”

Ancak, eleştiriler de var. Özellikle Senatör Elizabeth Warren, yasanın bazı boşluklar içerdiğini ve Trump ailesinin iş bağlantılarıyla çakışabilecek çıkar çatışmaları doğurabileceğini dile getirdi.

Geçmiş Zorluklar ve Yeni Dönemin İpuçları

GENIUS Yasası, Şubat 2025’te sunulmasından bu yana birçok değişiklik ve tartışma geçirdi. ABD için önemli bir düzenleyici adım olarak görülüyor. Yasalaşması durumunda, dünyada stabilcoin regülasyonları için bir model oluşturması bekleniyor.

Bu yasa sektörde büyük bir dönüşüme yol açabilir. Yeni yasal çerçeveyle birlikte uyumluluk ve hesap verebilirlik dijital varlık ekosisteminde temel kriterler haline gelecek.

Bitcoin’de Son Durum

CoinMarketCap verilerine göre 2 Haziran 2025 itibarıyla Bitcoin (BTC) 104.300 dolar bandında işlem görüyor. Piyasa değeri 2,071 trilyon, 24 saatlik işlem hacmi ise 24 milyar olarak kaydedildi. Son 24 saatte BTC fiyatı %0,40 düşerken, son 7 günde %4,9 geriledi. Ancak son 60 günlük performans %25,59 artışla pozitif seyrini sürdürüyor.

GENIUS Yasası’nın yasalaşması halinde sadece ABD değil, küresel stabilcoin piyasasında da yeni bir standart oluşması bekleniyor. Kurumlar bu yeni döneme hazırlanırken, yatırımcılar da piyasa üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor.