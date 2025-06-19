Küresel kripto para piyasası, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle çarşamba günü de düşüşünü sürdürdü.

Toplam piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 azalarak 3,26 trilyon dolara geriledi. İşlem hacmi ise yüzde 9’luk bir kayıpla 121 milyar dolara düştü ve yatırımcıların beklemeye geçtiği sinyali verdi.

Bu satış dalgası, ABD Senatosu’nun kripto para regülasyonları açısından tarihi bir adım atarak GENIUS Yasası’nı 68’e 30 oyla kabul etmesinin hemen ardından geldi. Ancak Bitcoin, bu olumlu gelişmeye kayıtsız kalarak son 24 saatte yüzde 2 değer kaybetti.

Altcoinlerde Kan Kaybı Sürüyor

En büyük altcoinler de düşüşe öncülük etti. Ethereum ve Solana fiyatları yüzde 7–8 arasında gerilerken, hafif toparlanmalar görüldü. Ethereum, 2 bin 550 dolar seviyesinden 2 bin 450 dolara kadar düştü.

Cardano (ADA) da eş zamanlı olarak yüzde 8’e varan düşüş yaşadı. Haftanın başındaki kısa süreli yükselişi hızla tersine dönen ADA, yıl başından bu yana yüzde 27’den fazla değer kaybetti. 2 Eylül 2021’de 3,10 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ADA, o günden bu yana yaklaşık yüzde 80 geriledi. Şu anda ortalama fiyatı 0,61 dolar seviyesinde konumlanıyor.

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Bitcoin fiyatı ise 104 bin dolar civarında seyrederek son yedi işlem gününün altısında düşüş kaydetti. Haftalık bazda yüzde 5’e yakın değer kaybı yaşanırken, küresel risk iştahındaki azalma, kripto piyasasına da yansıdı.

CoinGlass verilerine göre, son 24 saatte 260 milyon dolardan fazla kaldıraçlı long pozisyon tasfiye edildi. Toplamda 105 binin üzerinde yatırımcı likide olurken, tasfiyelerin toplam hacmi 320 milyon doları aştı. En büyük işlem ise Binance’te 4,23 milyon dolarlık ETH/USDT pozisyonunun kapatılmasıyla gerçekleşti.

Bitcoin Jeopolitik Belirsizliğe Karşı Koruma mı?

Yaşanan son düşüş, Bitcoin’in jeopolitik risklere karşı güvenli liman olduğu görüşüne bir darbe daha vurmuş görünüyor. Buna rağmen, ABD merkezli spot Bitcoin ETF’leri 17 Haziran’da toplam 216 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu veri, üst üste yedinci gün fonlara para girişi olduğunu gösteriyor. Aynı seansta Ethereum ETF’lerine de 11,09 milyon dolarlık net giriş oldu.