Digital Currency Group’un iflas eden kripto para kredi şirketi Genesis Global Capital, elindeki Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) hisselerini satabilecek.

Geçtiğimiz kripto kışında iflas bayrağını çeken şirketlerden biri olan Genesis, alacaklılarına ödeme yapmanın yollarını arıyor. Şirket, bu doğrultuda Grayscale’in geçtiğimiz ay spot ETF’ye dönüştürülen fonu GBTC’deki hisselerini satmak istiyordu.

ABD Güney New York Bölge İflas Mahkemesi, Genesis’in elindeki GBTC’leri satmasına yeşil ışık yaktı. Söz konusu GBTC’lerin değeri 1,6 milyar dolar ediyor.

Gemini’nin Talebi Reddedildi

Genesis ile ortak bir program yürütmüş olan kripto para borsası Gemini, mahkemeden GBTC satışına izin vermemesini talep etmişti. Bahsedilen programın adı Gemini Earn.

Gemini kullanıcıları, bu program yoluyla Genesis’e borç vererek faiz kazanıyordu. GBTC ise Genesis’in teminatı görevini görüyordu.

Gemini, faiz ödemelerini gerçekleştirmeyen Genesis’in GBTC’ler üzerinde herhangi bir hak iddia edemeyeceğini öne sürüyordu. Ancak mahkeme bu iddiayı dikkate almadı.

Genesis Davalar ile Boğuşuyor

Genesis, halihazırda ABD Güney New York Bölge İflas Mahkemesi tarafından yürütülen bir iflas sürecinde. Ancak şirketin hukuki sorunları bununla bitmiyor.

New York Başsavcılığı; Genesis, çatı şirketi DCG ve Gemini’den dolandırıcılık iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Başsavcılık, Genesis ile anlaşma sağladıysa da şirketin ismi, anlaşmadan yalnızca bir gün sonra bir başka şikayet dilekçesinde yer aldı.

Diğer yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Genesis ve Gemini’den şikayetçi oldu. Komisyon, iki şirketin kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığını iddia ediyor.