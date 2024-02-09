Kripto para borsası Gemini, iflas eden kripto kredi şirketi Genesis ve çatı şirketi Digital Currency Group (DCG) hakkında geçtiğimiz yıl “dolandırıcılık” iddiasıyla şikayetçi olan New York Başsavcısı Letitia James, dolandırıcılığın çok daha büyük çaplı olduğunu iddia ediyor.

Başsavcı James, Gemini Earn programı kapsamında iş birliği yapan kripto şirketlerinin, bireysel yatırımcıları 1 milyar dolardan fazla dolandırdığını öne sürmüştü. Gemini Earn, borsanın müşterilerine kripto varlıklarını Genesis’e borç vererek faiz kazanmalarına olanak sağlıyordu.

Miktar Tahmin Edilenden Büyük

Bloomberg’e göre, mali tablolarda ciddi yanlışlıklar olduğunu belirten James, şikayet dilekçesine yeni bulgular ekledi.

Davaya diğer bazı bireysel yatırımcıları ve kurumsal yatırımcıları da dahil edildi. James, şirketlerin yatırımcıları dolandırdığı toplam miktarın 3 milyar dolar olduğunu iddia ediyor.

James’e göre, iddia edilen dolandırıcılık tahmin edilenden çok daha büyük ve organize bir şekilde gerçekleştirildi.

Dolandırıcılık iddiasının altında yatan asıl nedenin ise Gemini’nin yalan söylemesi olduğu belirtiliyor. James, Gemini’nin Earn programını “düşük riskli” olarak pazarlandığını, fakat yatırım aracının gerçekte “çok yüksek riskli” olduğunu öne sürüyor. James’e göre, Gemini Earn programının kredi teminatları yetersiz kalıyor ve iflas eden bir başka şirket Alameda Research’te yoğunlaşıyordu. Gemini, iddiaya göre bu bilgiyi kamu ile paylaşmadı.

Genesis Başsavcıyla Anlaştı

Başsavcının DCG ve Gemini’ye açtığı dava sürerken, Genesis tarafında da yeni gelişmeler yaşandı.

Perşembe günü sunulan dokümanlara göre, Genesis, New York eyaletindeki faaliyetlerini sonlandırmayı kabul etti. Anlaşmanın ABD Güney New York Bölge İflas Mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor.

Genesis, yine Earn programı dolayısıyla kendini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile de karşı karşıya bulmuştu. Onunla da anlaşan Genesis, iflas sürecinde müşterilerinin zararını tam olarak tazmin edebilirse, SEC’e 21 milyon dolar ceza ödeyecek.