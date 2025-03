Dark Web üzerinde faaliyet gösteren bir hacker grubu, kripto para borsaları Gemini ve Binance’e ait kullanıcı verilerini ele geçirdiklerini iddia etti.

“AKM69” adlı tehdit aktörü, Gemini kullanıcılarına ait olduğu belirtilen 100 bin kişilik bir veri tabanını satışa çıkardı.

Siber tehdit izleme platformu Dark Web Informer’ın 27 Mart tarihli raporuna göre, listede tam adlar, e-posta adresleri, telefon numaraları ve konum bilgileri yer alıyor. Verilerin çoğunlukla ABD, Singapur ve Birleşik Krallık’taki kullanıcılara ait olduğu belirtiliyor.

Ele geçirilen veriler; kriptoyla bağlantılı pazarlama, dolandırıcılık ve sahte kurtarma hizmetleri gibi amaçlarla kullanılmak üzere pazarlanıyor.

Olaydan bir gün önce, “kiki88888” takma adlı başka bir tehdit aktörü, Binance kullanıcılarına ait olduğu iddia edilen bir başka veri setini listeledi. Bu veri setinin ise 132 binden fazla kayıt içerdiği öne sürülüyor. Ancak, verilerin kaynağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

🚨Alleged data leak of Binance emails/passwords logs

The compromised data reportedly contains 132,744 lines of information

URL:LOGIN:PASS format pic.twitter.com/AgtDaUeY46

