Kripto para borsası Gemini, 6 Haziran’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gizli bir başvuruda bulunarak, ilk halka arz (IPO) için resmi süreci başlattı.

Winklevoss kardeşlerin kurucusu olduğu Gemini, SEC’e sunduğu gizli S-1 formuyla, finansal detayları kamuya açıklamadan işlem yapabilme hakkı elde etti. Hisselerin fiyat aralığı ve arz miktarı henüz belirlenmedi. IPO tarihiyle ilgili de net bir bilgi bulunmuyor.

Circle’ın Başarısı Etkili Oldu

Gemini’nin halka arz hamlesi, Circle’ın 5 Haziran’da New York Borsası’nda başarılı bir şekilde işlem görmeye başlamasının hemen ardından geldi. Circle hisseleri, 31 dolarlık açılış fiyatına karşın 69 dolardan işlem görmeye başladı ve günü 83,23 dolardan kapattı. Bu güçlü performansın, sektördeki diğer büyük oyuncuları da halka arz konusunda cesaretlendirdiği düşünülüyor.

Circle, 2021’de Nasdaq’ta işlem görmeye başlayan Coinbase’ten sonra halka açılan ilk büyük kripto şirketi oldu. Şirket aynı zamanda ABD dolarına endeksli stabil kripto para birimi USDC’nin de ihraççısı konumunda bulunuyor.

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Analistlere Göre Sırada Başkaları Var

Analistler, Circle’ın başarılı halka arzının ardından diğer kripto şirketlerinin de benzer adımlar atacağını öngörüyor. Third Bridge analistlerinden Jacob Zuller, “Circle’ın başarısı, kamu piyasalarının artık kriptonun kalıcılığına inandığını gösteriyor.” dedi.

Mizuho Securities’ten Dan Dolev, halka arzlara olan yoğun ilgiyi, kripto ve finansal teknoloji şirketlerine yönelik bastırılmış yatırım talebine bağladı. New York Borsası Başkanı Lynn Martin ise Circle’ın başarısının yalnızca kripto değil, genel halka arz piyasası için de olumlu bir sinyal olduğunu vurguladı.